Rafael García Garrido: «Las figuras nunca habían estado tan comprometidas»

El empresario de Las Ventas, junto a Simón Casas, repasa los puntos clave de una Feria de San Isidro que apunta a mantener el carácter histórico que está cobrando la temporada. Además de dirigir Plaza1, también lo hace en Valencia con Nautalia.

¿Qué balance hace de Fallas?

Muy bueno. Ha sido extraordinaria en cuanto a triunfos y a nivel de asistencia. Fallas marca la tendencia y ha generado una inercia que ha continuado Sevilla y que seguro que seguirá en San Isidro.

Aunque haya tenido gestos todavía más importantes, ¿agradece el guiño taurino de Ayuso con su vestido en el 2 de mayo?

Justo. Isabel Díaz Ayuso ya ha demostrado con creces que no es solo un apoyo simbólico para la tauromaquia, sino que habla con hechos. Es una ferviente defensora de la tauromaquia. Ojalá hubiera más líderes como Ayuso en nuestro país.

¿Le preguntan mucho cuándo veremos ese gran momento de inspiración de Morante en Madrid?

Yo creo que siempre que torea Morante, no solo desde el rabo en Sevilla, hay esperanza de que luzca toda su tauromaquia. Yo la tengo ahora y la conservaba antes de su gran Feria de Abril. Desde hace mucho, está contratado tres tardes y estamos convencidos de que en algún momento veremos su máxima inspiración.

San Isidro toma el relevo del foco mediático que ha supuesto el Mutua Madrid Open para la capital.

Sí, este año nos aseguramos de que ambos eventos no coincidieran, pero por si fuera poco, también cogerá el testigo de la semana de la Champions. Este inicio de San Isidro viene a confirmar una semana que puede ser histórica para la ciudad. Vivir en Madrid en mayo es un privilegio.

¿Le importa, como empresario, que las grandes celebridades se dejen ver por el callejón de Las Ventas?

Por supuesto. El callejón es uno de los grandes medidores de la salud de la Fiesta. Cuantos más referentes acudan a Las Ventas mayor impacto social tendrá la feria. Pero Las Ventas no solo está de moda entre los famosos, sino también entre los jóvenes. Es de lo que estoy más orgulloso.

¿Qué intención persigue inaugurar el ciclo con uno de los carteles más rematados de San Isidro, con Juli y Roca Rey?

Siempre ha habido una frase hecha sobre que la Feria tiene que ir arrancando poco a poco, pero nunca he estado de acuerdo. Empezar así creo que es la mejor forma para conseguir el hito histórico de que la plaza ya cuelgue el «No hay billetes» en seis tardes y esté camino de hacerlo en otras seis.

¿El mundo del toro necesitaba un cambio en su distribución audiovisual?

No hay que olvidar que Movistar ha sido un excelente socio de la tauromaquia todos estos años. Pero valoro como una excelente noticia que entren en juego nuevos operadores y haya competencia en el sector.

¿Le preocupa que Las Ventas pueda convertirse en un escenario político en la recta final de la campaña electoral?

No, porque los políticos que van a venir no solo vienen en campaña. Son políticos coherentes que no vienen por imagen o postureo, sino por principios y afición.

¿En estos cinco «sanisidros», ha cambiado el comportamiento de las figuras?

Sin duda. Las figuras nunca han estado tan comprometidas con la Fiesta como ahora. Ya no rehúyen torear el número de tardes que sea necesario. Son más conscientes de la importancia que tienen.