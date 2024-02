Román: “La corrida de día 10 de marzo significará un antes y un después en mi carrera”

En un acto celebrado en un punto emblemático de Valencia, el Trinquete Pelayo, y casi con puntualidad taurina -tan sólo hubo que esperar cinco minutos para que diese comienzo-, Román presentó la corrida con la que quiere conmemorar sus diez años de alternativa. Una función que se dará dentro de la Feria de Fallas, el domingo 10 de marzo, y en la que será el único matador que haga el paseíllo para lidiar seis toros de distintas ganaderías. Un hecho que ya es un hito pues será la primera vez que se haga algo similar en el serial fallero en sus casi 100 años de existencia.

Acompañado por el escrito r Jacobo Bergareche, que reveló que lo conoce por ser primo de una ex novia del torero y que descubrió que Román tiene miedo (“en cierta ocasión, nadando en una playa de Santander me llamó a gritos, desencajado, al creer que un tronco que flotaba en el agua era un tiburón”), el torero de Benimaclet fue desvelando las claves esta tan especial corrida: “Todo comenzó a finales de octubre y primeros de noviembre del pasado año, cuando me reuní con la empresa de Valencia para ver cómo se planteaba mi actuación en Fallas. En principio me dijeron que contaban conmigo para una de las corridas de los días importantes de Fallas, en un cartel con figuras, pero luego, hablando, al darnos cuenta de que este año se cumplían 10 años de mi alternativa, se planteó hacer algo especial, y fue cuando se me ofreció matar seis toros. Pensé que sería un buen motivo para agradecer a mi gente, a los que me han seguido no sólo en estos 10 años, sino desde que ingresé en la escuela taurina, así que no lo dudé y acepté esa apuesta. Era lo mínimo que podía hacer”.

Un reto que, para Román, lleva aparejado un plus de responsabilidad, por ser en Valencia, ante su afición y por lo que significa esta plaza: “Valencia es la plaza que más me pesa, con diferencia. Es la plaza que me ha visto crecer, la temporada empieza en Fallas y en ella sale un toro muy serio. Claro que Las Ventas me imponen mucho respeto, pero aquí es donde siento más la presión”. También explicó la razón de elegir esa fecha para su gesta: “En un primer momento se habló de hacerlo el día 19, el día de San José, pero al caer este año en martes, ser ya la última corrida de la feria... pues se planteó la posibilidad de que fuese el día 10, domingo, y nos pareció a todos la mejor fecha. Luego se fueron eligiendo las ganaderías, que quería que fuesen muy significativas, y creo que esos hierros, Victorino Martín, Fuente Ymbro, Pedraza de Yeltes, El Parralejo, Hermanos García Jiménez o Domingo Hernández, son un buen ejemplo de esa variedad que se busca en esta corrida”.

Cartel del 10 de marzo en Valencia, con Román lidiando 6 toros en solitario Mateo Mateo

A lo largo de su comparecencia contó, entre muchas anécdotas y vivencias, que ha sido lo más bonito que le han dicho en una plaza –“quiero ser tu Pantoja”– o lo más curioso que le han arrojado en un paseíllo –“en Aguascalientes un aficionado me tiró un paquetito con 90.000 pesos”–, cómo se prepara para este evento –“he hablado con muchos compañeros que han toreado este tipo de corridas y me estoy preparando con un coach, un torero profesional, Javier Portal– y confesaba que la concentración debe ser una de las claves: “Me distraigo muy fácilmente y me estoy mentalizando para mantener la concentración durante toda la corrida. La variedad también debe ser importante, tengo claro que lo fundamental es que la gente no se aburra. Y lo que está claro es que esta corrida va a ser un punto de inflexión, va a marcar un antes y un después en mi carrera”.

También contó que ese día estrenará un traje, celeste y azabache, muy significativo “será un homenaje a Granero” y cómo eligió el cartel anunciador de su gesta: “Me gustaba mucho el estilo de Fuen, a la que solo conocía por lo que colgaba en sus redes, pero no personalmente. Así que nos pusimos en contacto con ella y enseguida nos dio su visto bueno. Y eso que no es aficionada, nunca ha ido a una corrida; el día 10 será la primera vez que vea una, pero creo que refleja muy bien mi personalidad”.

El Soro, asistente al acto, cerró el turno de intervenciones y quiso darle ánimos: “Todo va a ser más fácil de lo que ahora te pueda parecer”.