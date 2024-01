Tres décadas después, un niño de 13 años logra pasarse el Tetris

Todo el mundo pensaba que no existía una pantalla final. Que uno iba superando rondas y más escenarios "ad eternum" hasta que la velocidad de caída de las fichas era tan endemoniada que las pantallas se volvían imposibles de superar. Sin embargo, 34 años después de su invención, un niño de 13 años ha logrado pasarse el "Tetris" , el popular videojuego de puzles.

En más de tres décadas de esforzados jugadores, nadie había sido capaz de llegar hasta el final. Y lo cierto es que el final ha resultado ser un poco decepcionante. Ni mensajes de felicitación ni un vídeo festivo. Cuando el joven, apodado Blue Scuti, alcanzó el nivel número 157 del juego tras más de 38 minutos de partida, sencillamente se produjo el denominado "crash" del juego, que es cuando la paleta de colores y de formas se vuelve confusa y el juego, literalmente colapsa. Toda una proeza para el pequeño.

Así que, aunque el final no es especialmente emocionante, nadie lo había conseguido hasta ahora. “Oh, Dios mío”, dijo Blue Scuti varias veces, en un vídeo de YouTube en el que está la prueba de su partida perfecta. “¡Sí! Me voy a desmayar. No puedo sentir mis dedos. No puedo sentir mis manos”. Hay que precisar que del Tetris existen varias versiones y la que acaba de ser superada es la original, de NES (Nintendo) en el sistema americano.

También hay que precisar que se han llevado a cabo algunas modificaciones del juego, porque, en la versión doméstica, en torno al nivel 29 ya no hay capacidad para mover las piezas lo suficientemente rápido hacia los lados antes de que caigan, por lo que se desarrollaron modos de movimiento más rápidos que los originales. Pese a todo, aguantar 38 minutos seguidos colocando los dichosos bloques es toda una proeza.