Oh Yeong-su, actor de "El juego del calamar", condenado por acoso sexual

El veterano actor Oh Yeong-su, conocido por su papel en la serie de Netflix "El juego del calamar", papel por el que obtuvo un Globo de Oro, ha sido condenado a una pena en de ocho meses de prisión por acosar sexualmente a una mujer en 2017.

El intérprete, de 80 años, fue imputado en noviembre de 2022 por haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer durante una gira teatral en 2017, hechos que fueron denunciados por la víctima y por los que la Fiscalía pidió un año de cárcel.

El actor inició su carrera en la interpretación en los sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental hasta que le llegó la oportunidad de dar vida al jugador 001 en la macabra producción de su país para el gigante audiovisual y que terminó por convertirse en un fenómeno internacional. Por su trabajo en aquella serie fue también candidato al Emmy, aunque finalmente recayó en Matthew MacFayden ("Succession").

Según el juzgado del distrito de Suwon, el relato de la víctima es consistente y por ello condenó a Oh a 8 meses de prisión, 2 años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual. La pena de cárcel, sin embargo, queda en suspenso durante dos años y si durante ese tiempo no viola ley alguna, el intérprete no tendrá que pasar por prisión.