Cierto, el horror gore no es patrimonio ni de King ni de Lovecraft, aunque sí de quienes han convertido en clichés las casas victorianas embrujadas, llos libros ocultos y el terror que infunden fuerzas infernales que se manifiestan sin atender a otra lógica que el placer del horror, que va apoderándose de la voluntad de los protagonistas. La novela gótica tiene una larga tradición, pero son justamente Poe, Lovecraft y King quienes la renovaron y convirtieron sus estilemas y referentes en nuevos estándares del espanto posmoderno. Quien como Chattam se pliega a ellos de forma rendida corre el peligro de abismarse de forma vicaria en el pastiche. Mientras unos lectores reconocen los trazos metaliterarios y se enfadan, otros solo intuyen sus gastadas resonancias y se desinteresan. Sin embargo, hay mucho de original y valioso en «La señal»: su capacidad para meter al lector en laberintos físicos y mentales y enfrentarlo a lo ominoso lovecraftiano con pericia. Chattam es un excelente escritor de suspense. Le gusta manipular al lector sin concesiones hasta producir miedo cerval. Cada capítulo, por trivial que sea, le agrega su punto de misterio o sospecha, no tanto con la futura promesa de que esa intriga encontrará en «La señal» su correlato perfecto, sino porque forma parte del estilo que le ha catapultado a la cima de los autores galos de intriga y misterio más vendidos de Francia.

El argumento no podía ser más adecuado para una buena cinta de terror, para inspirar lo que King empezaría a desarrollar pocos años más tarde. Así, durante el verano de 1935, en un tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra, se suceden unas cuantas muertes en el interior de una misma casa, desde aquella en la que el padre cae por unas escaleras, hasta la de un muchacho que queda ensartado en una horca en el granero, pese a que el jardinero asegure que guardó la herramienta en su sitio. Y, como fondo, unos protagonistas de lo más inquietantes: unos gemelos que, en realidad, presentan caracteres opuestos, lo que no impide que tengan una conexión especial que podría considerarse telepática a partir de un juego que les enseñó su abuela.

Traducida directamente del sueco por primera vez se publica «El juego serio», una de las novelas de amor más populares de Suecia escrita por Hjalmar Söderberg (1869-1941) ,autor que alcanzó la fama con narraciones en las que recreaba la vida de Estocolmo a finales del siglo XIX y solía escandalizar a los sectores más puritanos de su país con sus descripciones de amores apasionados y relaciones adúlteras. La pasión domina también la historia de amor de Arvid, un joven redactor de un periódico que se enamora de Lydia pero no quiere casarse con ella por su falta de recursos económicos y para disfrutar de su juventud. Ella se casa con un hombre mayor y él, con el tiempo, con una mujer a la que no ama. Al cabo de unos años, Lydia se separa, se reencuentran y vuelve a encenderse entre ellos una pasión que en realidad nunca llegó a apagarse. Los avatares de esta historia van del realismo más cotidiano a las emociones que se expresan con el aliento del más puro romanticismo.

Y, después de 3.600 páginas, llega el final; por Ángeles López

En su sexta y última entrega autobiográfica, Knausgård debate los aciertos de su vida

Lo escribí y solo puedo volver a repetirlo: no es el libro del año, tampoco de la década, sino que está llamado a ocupar un lugar privilegiado en la presente centuria. Quien dice libro, en el caso de la exuberancia verbal de Knausgård, dice hexalogía. Bajo el subversivo título global de «Mi lucha» se encuentra una de las mayores empresas novelísticas. Su lectura perturbadora, autoficcionaria, posee la abundancia creativa de una autenticidad casi dolorosa. Seis tomos generosos en reflexiones íntimas, escatológicas y psicopatológicas donde el autor no solo se busca sino que se cita con el lector. ¿Por qué leer una novela noruega de 3.600 páginas, en seis volúmenes, sobre un hombre que escribe una de 3.600 dividida en seis volúmenes? Porque es una epopeya íntima de la que no se sale ileso, porque no hay distancia entre el observador y lo observado, porque supone un proceso de inmersión catártico para quien lo escribe y porque hay comodidad en la universalidad de su maldad. ¿Cómo se logra tanto, y de manera convincente, a lo largo de semejante incontinencia calami? Es un enigma que no puedo descifrar.

En esta epopeya íntima se pretende describir con precisión la vida del autor y las personas que le rodean. Los libros del uno al cinco cubren la mayor parte de su existencia: desde la infancia, hasta la adolescencia, el alcoholismo y la muerte de su padre, la vida con sus hijos, la enfermedad de su segunda esposa y sus ambiciones artísticas, relatando con gran detalle incluso todo lo que se come. En esta sexta y última entrega –qué dolor que concluya–, la narración se abre en 2009. Knausgård está en el proceso de enviar el manuscrito a familiares y amigos y solicita su publicación. Lo que surge de esta correspondencia, sin embargo, pone en duda todo el proyecto. Se vuelve cada vez más claro que lo que se expresó en los libros anteriores como un recuerdo no es tal cosa. Si la «premisa» de su empresa se basa en describir la realidad, aquí las ambiciones del autor se ven socavadas. Se enreda en una crisis y, en última instancia, reconoce que todo «ha sido un experimento y fracasado».

Mentiras y medidas legales

La mayor parte consiste en una extraña digresión ensayística en la que el narrador analiza su fascinación por el nazismo, su relación con el proyecto, su interés por Stefan Zweig, Hölderlin, Joyce... Y de pronto, dos palabras en un mail: «Violación verbal». Es su tío Gunnar, que le acusa de haber escrito un libro lleno de mentiras bajo el influjo adoctrinador de su madre, y que anuncia medidas legales si las páginas ven la luz. «Fin» redobla esfuerzos para conseguir un cierre a la altura de «Mi lucha», amplificando las propiedades más relevantes del estilo knausgårdiano: libertad formal y expresiva, transparencia épica, urgencia con la cara lavada y capacidad para englobar todo lo que bulle y late en una vida. Tres años, a razón de veinte páginas diarias, le costó completar esta saga autobiográfica alejada de lo respetable para dejar constancia de la meteorología de la mente.