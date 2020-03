Reinier llegó hace poco al Real Madrid para jugar en el equipo filial y como todo el club blanco está pasando por el confinamiento. Ahora ha utilizado las redes sociales para hablar con una chica: ella le dice que tendrían que hablar en español y él contesta que por ella hablaría en chino.

La conversación ha traído mucha cola y cachondeo en las redes sociales, que han bromeado sobre la graciosa salida del joven delantero del Real Madrid Castilla que entrena Raúl.

Reinier es otro de los grandes fichajes jóvenes del Real Madrid, otra apuesta de futuro al que se quiere foguear en el equipo filial. Es un media punta admirador del mejor Kaká y que llegó para tener minutos, pero no ha tenido suerte, no porque no jugase o marcase goles, que sí lo hizo; sino porque el confinamiento ha frenado su evolución, como la de todos los futbolistas.

Llegó para jugar y como el resto del mundo, tiene que estar parado en casa a la espera de que pase el virus y el fútbol, como el resto de la sociedad, pueda ponerse en marcha