Manchester United - Athletic Club hoy: horario y dónde ver online TV, Europa League 2025

El Manchester United recibe este jueves al Athletic Club en la vuelta de semifinales de la UEFA Europa League 2025. Los rojiblancos tienen por delante un reto mayúsculo buscando la remontada ante los red devils tras el doloroso 0-3 encajado durante la ida en San Mamés.

Una cita para lograr lo imposible

En el recuerdo una noche de 2012, en la que el Athletic Club logró clasificarse en el mismo estadio y rival al que se enfrenta este jueves. Aquella senda que empezó en Old Trafford hace trece años terminó en una final de Europa League, la última hasta la fecha disputada por los leones en Europa. Esta noche, el Manchester United vuelve a cruzarse en el camino del Athletic esta vez con un resultado muy adverso que remontar.

El encuentro de ida estuvo muy condicionado por la polémica expulsión (y penalti) de Dani Vivian, que provocó que el equipo dirigido por Ernesto Valverde jugara con un futbolista menos durante una hora de encuentro. Primero Casemiro y, más tarde, un doblete de Bruno Fernandes provocarían la debacle en Bilbao. El resultado final, un 0-3 que pone muy cuesta arriba el sueño de los rojiblancos de disputar la final de San Mamés.

Athletic Club - Manchester United LUIS TEJIDO Agencia EFE

Eso sí, el Athletic no se rinde. 3.000 athleticzales acompañarán al equipo con las esperanza de asistir a una noche histórica. Nada más finalizar el encuentro de ida, Casemiro ya avisaba de la capacidad de los leones para remontar un resultado tan abultado: “He vivido muchas situaciones parecidas en las que luego, en casa, las cosas se complican”, explicó el ex-centrocampista del Real Madrid.

El Athletic Club llega tras un empate sin goles frente a la Real Sociedad en el derbi vasco de LaLiga EA Sports (0-0). Lucha por asegurar su presencia en la próxima UEFA Champions League, ocupando actualmente el cuarto lugar con 61 puntos. Villarreal y Real Betis, a 3 y 4 puntos del Athletic, respectivamente, son ahora mismo los grandes rivales de los rojiblancos para disputar la máxima competición continental la temporada que viene.

Las bajas serán un problema muy grave para las aspiraciones del Athletic: Oihan Sancet no podrá estar disponible debido a una lesión, una baja sensible en el frente ofensivo del equipo bilbaíno. Ya se ausentó en el partido de ida, al igual que Dani Vivian, quien fue expulsado en ese mismo encuentro. Sin embargo, recientemente se han unido las ausencias de Nico e Iñaki Williams, que no han podido entrar en la convocatoria mermando las opciones para Ernesto Valverde en el ataque ante un Manchester United que se juega su continuidad en el torneo continental.

Por parte del club inglés, viene de protagonizar una gran remontada en Old Trafford en la prórroga frente al Olympique de Lyon. En la ida, se impuso con un claro 0-3, gracias a los goles de Casemiro y un doblete de Bruno Fernandes.

Los red devils han mostrado una notable falta de regularidad a lo largo de la temporada, en medio del nuevo proyecto liderado por el técnico Ruben Amorim. Tratarán de conservar la importante ventaja de tres goles frente al Athletic, que buscará la hazaña con una remontada épica.

Athletic Club - Manchester United Javier Zorrilla Agencia EFE

Horario Manchester United - Athletic Club: ¿Cuándo y dónde se juega hoy el partido de vuelta de semifinales de Europa League 2025?

El encuentro de vuelta de semifinales entre Manchester United y Athletic Club se disputará en el estadio Old Trafford, el teatro de los sueños bajo el que los rojiblancos buscarán una remontada para la final disputada, precisamente, en Bilbao.

El partido será este jueves 8 de mayo y comenzará a las 21:00 (horario peninsular).

Streaming: ¿Dónde ver online TV el Manchester United - Athletic Club?

El encuentro podrá seguirse desde España, a través de Movistar Plus+ por medio de sus canales Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones UHD (M441 O115), M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar.

Además, podrás seguir en vivo tanto la previa como lo que suceda en el partido en LARAZON.es.

Posibles alineaciones

Once probable del Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui; Manu Ugarte, Casemiro, Dorgu; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Hojlund.

Once probable del Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Alex Berenguer, Álvaro Djaló, Unai Gómez y Maroan Sannadi.