La Seguridad Social lo confirma: olvídate de la jubilación a los 63 años si no cumples con este requisito

La jubilación es el proceso por el cual un trabajador finaliza su vida laboral y comienza a recibir una pensión contributiva de la Seguridad Social. Este sistema está regulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y depende de varios factores como la edad, los años cotizados y la base reguladora.

No obstante, aquellos que ansían finalizar con su etapa laboral tienen la posibilidad de acceder a la jubilación antes de lo previsto por la Seguridad Social. Se trata de una opción denominada "jubilación anticipada", y fue creada para aquellos trabajadores que quieren acabar con su vida laboral antes de la edad establecida.

Se trata de una modalidad a la que todo el mundo puede acceder siempre que se cumplan una serie de requisitos. A pesar de que no son difíciles de conseguir, hay una condición poco conocida por los ciudadanos y que provoca que la Seguridad Social deniegue la solicitud de muchos trabajadores.

El requisito que pocos conocen

Para poder acceder a esta jubilación anticipada, es necesario saber que el ciudadano solo podrá adelantarse como máximo dos años respecto a la edad de jubilación establecida. Esto significa que, en 2025, la edad máxima permitida para jubilarse es de 63 años.

Teniendo en cuenta este criterio, existe un requisito económico que provoca que muchos ciudadanos vean denegada su solicitud de jubilación anticipada. Y es que la cuantía de la pensión deberá ser superior a la pensión mínima que correspondería según la situación familiar del solicitante al cumplir los 65 años.

Según se señala desde la Seguridad Social, en función de los meses de adelanto, el coeficiente reductor que disminuye la cuantía a recibir varía. De esta forma, las reducciones son:

Con menos de 38 años y seis meses cotizados las reducciones irán del 21% al 3,26% de la pensión.

Entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses cotizados las reducciones irán del 19% al 3,11% de la pensión.

Entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses cotizados las reducciones irán del 17% al 2,96% de la pensión.

más de 44 años y seis meses cotizados las reducciones irán del 13% al 2,81% de la pensión.

En caso de no cumplir con este requisito, no se podrá acceder a esta modalidad anticipada voluntaria. Sin embargo, esta condición no se exige en los casos de jubilación anticipada involuntaria o forzosa.

Requisitos imprescindibles para acceder a la jubilación anticipada

Además del requisito económico, la Seguridad Social detalla otras condiciones para poder acceder a la jubilación anticipada. Según la página web del ministerio, podrán acceder a esta modalidad los trabajadores incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social que cumplan con estos requisitos:

Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.

Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años . A estos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria o del servicio social femenino obligatorio con el límite máximo de un año.

. A estos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria o del servicio social femenino obligatorio con el límite máximo de un año. Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar. En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, será necesario que en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial.

En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, se aplicarán las reglas establecidas en artículo 247 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Edad legal de jubilación en España

Para poder optar a esta modalidad, es necesario saber cuál es la edad de jubilación permitida en España para 2025. En este caso, aquellos ciudadanos que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años, mientras que aquellos que no cumplan con ese mínimo de cotización tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses.