Sebastián Ramírez, abogado laboralista, sobre la reducción de la jornada laboral: "Tu jefe te dará doce días más de vacaciones"

El año pasado surgió el debate en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Si bien es una propuesta que encuentra su origen años atrás, no fue hasta este momento cuando la disputa se extrapoló a la opinión general. Hay quienes consideraban la nueva jornada de 37,5 horas como una medida innecesaria que no repercute a gran escala sobre los empleados y sí sobre el empresario. Por el contrario, desde algunas partes del gobierno sugieren la disminución progresiva de la jornada hasta llegar a las 35 horas normalizadas en gran parte de Europa.

En este sentido, hoy, día 6 de mayo de 2025, se ha aprobado la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Ahora, las consecuencias repercuten sobre las compañías que deberán amoldar las condiciones establecidas en el Estatuto de Trabajadores a todos sus empleados para cumplir con la legislación. Sin embargo, tal y como informan los expertos, las posibilidades en este sentido no solo se remiten a la reducción de la jornada en esas dos horas y media mensuales distribuidas por los distintos días de la semana, pues existen más opciones.

La contienda general surge sobre aquellas empresas que no se pueden permitir prescindir de esos minutos que recortan los empleados en su horario. Por tanto, existe una solución para ellos que afecta directamente sobre los días libres del empleado, algo que tampoco agradará en exceso a los propietarios de los locales. En consonancia con la noticia, muchos profesionales han abogado por exponer las claves fundamentales a tener en cuenta sobre esta firma.

Un abogado laboralista informa sobre la reducción de jornada

Sebastián Ramírez, abogado laboralista conocido en redes sociales por sus publicación sobre derecho laboral bajo el nombre de "LeyesconSebas", explica las claves sobre este movimiento político que afecta a nuestra rutina diaria. No es baladí recordar las libertades que poseen todos los trabajadores y, con la implementación de esta nueva enmienda, ha de ser respetada como el resto. "Tu jefe te dará doce días más de vacaciones al año", indica tajantemente el internauta. Pero no hay que perder el ojo a una serie de condiciones que están implementadas con esta adición.

"Este será uno de los beneficios que tendrán todos los trabajadores", asegura el profesional. No obstante indica que esto sucederá con aquellos que prefieran mantener las horas anteriores, las cuarenta semanales. Esta decisión se materializa en más días de descanso y, por tanto, más vacaciones en el computo global del año trabajado. Según sus cálculos hasta una docena de días se añaden a la treintena que pertenecen a los empleados de por sí. "Por supuesto es pagado y se sumará a los treinta días que ya se tenían por ley", concluye Ramírez.

¿Te pueden bajar el sueldo con la reducción de jornada?

A pesar de lo que pueda parecer, el objeto primero de las enmiendas del Gobierno de España es permitir al ciudadano trabajar menos horas sin que su estilo de vida disminuya. Por lo que, no, en efecto las empresas no podrán bajar el salario de sus trabajadores bajo ningún concepto siempre y cuando no se firme un nuevo contrato. En los casos en los que pueda suceder una nueva propuesta de horarios, también podría reducir el sueldo. En este instante es mejor contactar con un profesional que te asesora sobre los que te conviene en cada caso.