Pau Gasol abre la puerta a regresar al Barcelona

Pau Gasol respondió a las preguntas de Zach Lowe en el programa #NBATogether a través de Instagram Live y en una de sus respuestas dejó la puerta abierta a regresar al Barcelona, club en el que se formó y del que salió para ir a la NBA, la próxima temporada: “Veremos, quizás funciona, quizás no. Tiene su atractivo, es una idea interesante. Lo he dicho desde que me fui de España y del Barcelona. Pero también dije siempre que mi sueño era jugar todo lo que pudiera en la NBA y que cuanto más jugara en la NBA, más complicado sería dar ese paso final por el Barcelona”, aseguró el mejor jugador de baloncesto de la historia de España. “Mi hermano Marc ha dicho algo parecido con el Girona estos días, pero también quiere seguir todo lo que pueda en la NBA. Para mí es lo mismo con el Barcelona, así que ya veremos qué pasa”, añadió antes de insistir en que su idea es “jugar en la mejor competición y con los mejores jugadores”, es decir, en la NBA.

Pero la prioridad de Pau Gasol, que el 6 de julio cumple 40 años, ahora es otra. El pívot se encuentra sin equipo después de unas últimas temporadas machado por las lesiones. En 2019 estuvo en Milwaukee Bucks y apenas pudo jugar. Se perdió todos los “playoffs” en una franquicia que aspiraba a ganar el anillo, que hubiera sido el tercero para el español. Fichó por Potland pero ni pudo debutar por una lesión en el pie de la que fue operado el pasado mayo y de la que ahora está luchando por recuperarse. Pau nunca ha ocultado que quería estar en los Juegos Olímpicos de Tokio como colofón final a su carrera. Tenía el tiempo justo, pero ahora con el aplazamiento sí puede recuperarse. Cuando esté sano, necesita un equipo y el Barcelona sueña con su vuelta.