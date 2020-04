El piloto Nani Roma ha estado ayudando estos días a entregar material en residencia de ancianos y se ha quedado impresionado:“Cuando llegué al primer centro de atención sanitario me quedé triste y preocupado al ver la situación en la que se encontraban”, ha asegurado en la Cope. A partir de entonces, se ha involucrado, se ha movido y ha buscado más ayuda. Considera que los ancianos, pero también los sanitarios están poco protegidos: "Aquí hay gente que no se preocupa por su salud y lo hacen todo para salvarnos. Las enfermeras iban con bolsas de basura, como protección. Estamos en España en el siglo XXI. No es África, no es como mi mujer y yo que íbamos a ayudar a Nouakchott. Los aplausos de las 20h es poco para lo que están haciendo”.

Considera que ha habido poca previsión: “Si tu eres el responsable de los gastos de protección, tu tienes que hacer una previsión al ver lo que ha ocurrido en Italia”.

Y ha defendido a Amancio Ortega: “Muchos de los que critican a Amancio Ortega no han sido capaces ni de bajarse el sueldo y cobran las dietas. Él lo vio venir y se movió, necesitamos gente con talento", asegura el piloto de motos: “No hubiera pasado nada si hubieran ido a él en busca de ayudas. No pasa nada, a él no le hubieran engañado con los test, pero la gente brillante no se suele meter en política. Los que discuten su trabajo son unos sinvergüenzas”.