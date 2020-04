Madonna, sobre un ex futbolista: “Cuando le veo, pienso en sexo”

Iván Zamorano fue un delantero espectacular, con un remate de cabeza implacable que dejó su huella en España, en el Sevilla y en el Real Madrid. Y según ha reconocido en una entrevista, también en la cantante Madonna: "Cuando veo a Zamorano lo primero que pienso es en sexo”

“Fue una frase épica mientras jugábamos el Mundial 98. Le hicieron una entrevista y salió esa frase que les llamó la atención a todos, sobre todo a mí. Podría haber dicho que le gustaba cómo jugaba o cómo cabeceaba. No se puede hablar más porque no es un horario adecuado”, asegura el ex futbolista en entrevista con el medio Planeta 947. Cuando le preguntaron si se habían conocido, Zamorano remató fuera. “No se puede hablar más porque no es un horario adecuado”.

El chileno también habló de su convivencia en el Inter con Ronaldo Nazario: Es un niño en un cuerpo de adulto. Nos deleitaba con su alegría y forma de jugar. En los partidos era un fenómeno, pero si lo hubieran visto en los entrenamientos... una bestia humana, una cosa maravillosa. El mejor delantero centro del la historia del fútbol”.

Con el Inter llevó el número 1+8:: "Yo primero usé la 9 y Ronaldo la 10. Pero después del Mundial 98 un dirigente me propuso cederle la 9 a él para que recuperara la motivación porque había terminado esa Copa muy mal mental y anímicamente. Le pedí permiso al presidente y la federación italiana y empecé a hacerle el signo más a la camiseta con cinta adhesiva. A partir del cuarto o quinto partido la indumentaria ya venía estampada. Fue una de las camisetas más vendidas de la historia del club”.