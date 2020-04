Alfonso Reyes ha visto como Twitter le ha restringido algunas funciones de su cuenta. Cree que por criticar al Gobierno. “He criticado la gestión con moderación y respeto, no he insultado a nadie”, aseguró en la Cope. “He expresado mi opinión, ha sido una crítica moderada y con sentido, no ha sido una obsesión ni mucho menos”.

Pero está claro que hay cosas que no le han gustado: "Ojalá el Gobierno lo hubiera hecho todo bien, es una situación muy complicada pero ha habido detalles que no me han gustado. Parece que los fallecidos no cuentan y vivimos en un mundo de color”,.

Mientra, su hermano,Felipe Reyes, pívot del Real Madrid de baloncesto, aseguró que su hermano Alfonso, exjugador también del conjunto blanco y del Estudiantes y que fue ingresado días atrás infectado por el coronavirus y posteriormente dado de alta, se encuentra ahora ‘mucho mejor’.

“Mi hermano está en casa recuperado aunque en cuarentena pero mucho mejor. Cuando hablas con él se nota que esta bien. Ya pasó lo peor y ahora hay que mirar hacia adelante”, afirmó en el transcurso de la gala televisiva #LaMejorAsistencia, que impulsa la subasta solidaria que organiza la ACB para recaudar fondos en la lucha contra la enfermedad.

En su caso, el pívot aportó la camiseta conmemorativa que recibió tras disputar 779 partidos en la liga española. Además analizó cómo está llevando el confinamiento en familia: “Soy muy casero así que lo llevo bien. Mis hijos un poco peor pero estamos siempre jugando, haciendo cosas para distraerles. Estamos con ganas de que pase todo esto, pero bien”.