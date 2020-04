Nadal: “No entiendo por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar”

Rafa Nadal se estrenó con su primer directo en Instagram, aprovechando el confinamiento por el coronavirus, para contestar a las preguntas de los aficionados y conectar con algunos invitados como Federer o Murray, con los que mantuvo unas conversaciones distendidas hablando de paternidad. Rafa admitió que no ha tocado la raqueta desde Indian Wellas y Roger le contestó entre carcajadas: “Perfecto, así no vas a volver a jugar al tenis en tu vida”. Esa fue la parte más divertida, antes se puso serio. El tenista balear aseguró que al principio de toda esta dramática situación “era imposible” para él mantener la motivación y estar alegre. “Ahora, todavía es un momento triste porque la gente sigue sufriendo, pero en algunos sitios se empieza a ir un poco mejor y eso me anima”. Rafa se acordó de las familias que han perdido a alguien y no pueden despedirlo por el confinamiento. “No puede imaginar lo duro que es no poder despedir a un familiar que ha fallecido. También hay muchos que han perdido su trabaja. Es el momento de estar juntos y de trabajar duro para minimizar el impacto de esta situación”, dijo en inglés. Y repitió en español: "Apoyo a todas las familias que tienen alguien que ha fallecido y que no se han podido despedir de él o de ella, lo doloroso que puede llegar a ser, se me hace imposible ponerme en su piel. Mandarles un mensaje de ánimo. También a la gente que está perdiendo su trabajo, estoy es una crisis sanitaria y económica que va a durar y de la que se sale estando unidos, trabajando duro y buscando soluciones”.

“¿Que vas a hacer cuando te retires, dentro de 20 años?”, fue una de las preguntas: “Dentro de 20 años no va a ser, desgraciadamente. No lo sé, vamos a ver qué sucede. De momento vamos a seguir jugando a tenis, que es lo que a día de hoy me apetece. Estoy con ilusión de volver. Es una época de responsabilidad, va a ser difícil volver, pero tenemos la confianza de que lo haremos. ¿El futuro? Me apetecería viajar, también tengo la Academia y la Fundación que ya son presente, pero estaré más encima”.

¿Cuáles son tus rutinas, juegas en casa al tenis? Fue otra. Y dijo: “No estoy jugando a tenis, no tengo una pista en casa y la verdad es que lo echo un poco de menos. Estoy haciendo mis rutinas físicas, desde el gimnasio de mi Academia me han podido traer algunas máquinas. Intento trabajar un poco por la mañana y otro por la tarde, para estar en forma y ocupado. Hay que mantener la cabeza y el cuerpo despiertos en este tiempo y es lo que estoy intentado. Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis, cuando mucha gente está yendo a trabajar, y más en nuestro deporte que mantenemos mucha distancia entre nosotros de seguridad, juega uno en cada campo... Pero bien, entiendo que es una situación crítica, que el Gobierno está desbordado por una situación sin precedentes, y en lo último que piensan es en quién puede entrenar y quién no. Entiendo la situación, aunque hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y vivir con ellas”.