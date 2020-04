El plan de la Federación para que haya tenis en España con los Nadal, Bautista y compañía si no se reanuda el circuito en 2020

La crisis por el coronavirus está afectando a todos los estratos de la sociedad y el deporte, claro, no escapa de ello. El tenis paró en marzo y los más optimistas hablan de agosto como fecha de vuelta, aunque hay quien piensa, muchos jugadores entre ellos, que tanto los circuitos masculino como femenino se suspenderan definitivamente todo 2020, en función de cómo avance la pandemia. La dificultad añadida es que hay jugadores de los cuatro continentes y se juegan torneos en diferentes países y partes del mundo una semana tras otra, lo que hace más complicado controlar el virus, y más todavía hacerlo con la presencia de público. La Federación Española de Tenis (RFET) ha buscado una alternativa para que el deporte de la raqueta no quede huérfano en nuestro país. La RFET ha aprobado un presupuesto extraordinario de 600.000 euros para ayudar a los distintos estamentos de su deporte y una de las medidas será reforzar la competición a nivel nacional en categorías masculina y femenina “siempre y cuando las normas impuestas por el Gobierno de España así lo permitan”, matizan. Con esto quedaría anulado el factor de riesgo del cambio de países, ya que todo sería local.

Para tenistas “top 100” ATP se tiene pensando un circuito de 6 pruebas con cuadros de 8 jugadores que se disputarían viernes, sábado y domingo. En la actualidad en España hay nueve entre los cien mejores del mundo: Rafa Nadal, Bautista, Carreño, Albert Ramos, Verdasco, Andújar, Feliciano López, Alejandro Davidovich y Roberto Carballés. Para jugadores y jugadoras del 90 al 500 de la ATP y la WTA serían 12 torneos nacionales para los que se aumentarían los premios y se becará a los jugadores por cada participación.

Estos torneos sólo se celebrarían de esta manera mientras los torneos internacionales liderados por ATP, WTA e ITF (que se encarga de los Grand Slams, la Davis...) no se reanudasen y la presencia de público también estaría sujeta a las normas que vaya dictando el Gobierno.

“La federación ha tenido una iniciativa magnífica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis”, dijo Bautista, que recuerda sus comienzos con la raqueta, cuando competía por comunidades autónomas o clubes en equipo, tiempo que los tenistas suelen recordar con una sonrisa. “Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel. Tenemos que estar unidos y hacer lo que esté en nuestra mano”, indicó Feliciano López. A Pablo Carreño la idea le parece “muy interesante” esta opción porque ve "muy lejano volver a competir en el circuito”.

Otras de las medidas aprobadas por la Junta ha sido la de establecerá ayudas directas a los jugadores y jugadoras situados entre el 90 y el 500 del ránking internacional y adelantar a primeros de año las becas de 2020, cuya cantidad asciende a 525,000 euros en ayudas directas a los jóvenes más destacados.