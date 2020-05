El futbolista detenido por masturbarse en público

Farid El Melali, futbolista del Angers de la Ligue-1 francesa e internacional con Argelia, ha sido detenido tras ser denunciado por sus vecinos por masturbarse en el patio de su edificio mientras miraba por la ventana a una vecina que vive en el bajo. El jugador de 22 años, que ese mismo día había renovado hasta 2023 con el Angers, será juzgado por “exposición indecente”. En el momento de la detención, y según publica el “Daily Mail”, Farid El Melali reconoció su “actitud inapropiada” y se justificó diciendo que no había nadie más en el patio y que nadie le veía.

Su abogada ha asegurado que su cliente “no estaba amenazando a nadie y no era agresivo con nadie”. No es la primera ocasión en la que Farid El Melali se ve envuelto en un incidente similar. En abril ya fue denunciado por onanismo en público, pero el testigo no pudo identificarlo.