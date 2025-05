El grupo Estopa opina sobre las políticas de Cataluña: "Podemos vivir sin estar de acuerdo, solo hay que saber respetar"

Estopa es uno de los dúos más famosos de toda España. Formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz, quienes nacieron en Cornellà de Llobregat (Barcelona), se han transformado en todo un icono de la música española, quienes han destacado por emplear un estilo propio que cuenta con una mezcla entre la rumba catalana, el rock, el flamenco y el pop, y todo ello con unas letras en las que priman un ingenio de lo más característico.

Antes de dedicarse profesionalmente al mundo de la música, ambos estuvieron trabajando en una fábrica de automóviles, una filial de SEAT en Martorell. A partir de ese punto, entre descanso y descanso, comenzaron a componer sus primeras canciones y a oficializar el lanzamiento de su primer disco, el cual fue titulado con el mismo nombre del dúo 'Estopa' (1999). Este auténtico fenómeno vendió, nada más y nada menos, que más de un millón de copias, el cual contiene inolvidables hits que todavía son escuchados, como por ejemplo 'La raja de tu falda', 'Tu calorro' o 'Como Camarón'.

Desde entonces, han seguido publicando discos con gran éxito, manteniéndose fieles a su estilo aunque incorporando nuevas influencias. Algunos ejemplos son 'Destrangis' (2001), '¿La calle es tuya?' (2004), 'Estopa 2.0' (2011) o 'Estopía' (2024), su último disco hasta la fecha. En este han optado por mantener un enfoque mucho más libre e introspectivo, incluyendo guiños electrónicos e, incluso, surrealismo en las letras.

"No sé si Puigdemont me cae bien o mal"

La opinión de sus miembros, al ser dosfiguras con tanta repercusión en la sociedad, es de lo más importante. Uno de los aspectos que más controversia genera en España es la situación de Cataluña, una Comunidad Autónoma muy criticada por sus ideas políticas, por el uso de una lengua cooficial o por su cultura y sus costumbres, entre muchas otras cosas. Ambos cantantes han sometido a juicio a todos estos aspectos y lo han hecho de la forma más natural posible.

Por ejemplo, cuando han sido preguntados por la ideología de los independentistas y por la polémica de la amnistía en Cataluña, la respuesta ha sido clara: "Nosotros no somos indepes". David asegura que no le "caen mal ni los indepes ni los que gritan 'España una y no 51', lo que creo en ambos casos es que se están lanzando mensajes de mucho odio". En cuanto a Carles Puigdemont, la opinión de este mismo cantante es similar a sus anteriores testimonios; esta figura política le genera indiferencia. "No sé si Puigdemont me cae bien o mal, pero no te enfadas tanto como la gente con el tema de la amnistía y con no poder meter a Puigdemont en la cárcel". A su vez, asegura que en la sociedad se puede vivir tranquilo aunque haya opiniones enfrentadas. "Podemos vivir sin estar de acuerdo, solo hay que saber respetar", explica.

Estopa: "No puedo ver Goku en castellano"

En cuanto al sentimiento de pertenencia, a estos cantantes no les pone carne de gallina ni Cataluña ni España, sino la gente de su barrio. David explica que se siente "parte de una comunidad de gente del pueblo. No me pone el pueblo en sí, sino ser parte de él. Haber crecido en Cornellà nos ha enseñado a no vivir aparentando cosas que no somos. Aunque en Cornellà hay mucho fantasma también".

Lalengua catalana es otro de los aspectos que generan polémica, la cual puede ser sinónimo de identidad más pura o de comodidad sobre el castellano. Algo muy curioso de Estopa es que no pueden ver una serie de dibujos animados traducida al castellano. Según el propio David, ver 'Goku' en la lengua oficial de España es imposible. "No puedo ver Goku en castellano. ¿Sabes qué digo? No me mola. Pero no es por nada". La principal razón de esto es por la traducción de los nombres de los personajes desde el catalán al castellano, los cuales no tienen nada que ver los unos con los otros y les hacen a ambos, ya que su hermano le secunda en esta opinión, no disfrutar de la misma manera de esta serie.