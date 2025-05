Un profesor universitario propone eliminar las pensiones: "Los jubilados son la generación más rica"

El sistema de pensiones en España enfrenta un desafío estructural y demográfico que se ha ido agravando en las últimas décadas. A medida que la población envejece, hay menos trabajadores cotizando y más jubilados cobrando, lo que genera un desequilibrio financiero en el sistema público de pensiones.

El actual sistema se encuentra altamente tensionado debido a dicho envejecimiento y a la baja natalidad. Por ello, mantener las pensiones de todos los jubilados es una tarea cada vez más compleja con el paso de los años.

Por ello, multitud de expertos se han manifestado acerca de las pensiones y de como solucionar este problema. Muchos creen que una posibilidad está en aumentar la edad de jubilación o subir las cotizaciones como alternativa al problema actual.

Sin embargo, hay otros expertos que van más allá y proponen una solución un tanto radical que acabaría de lleno con el problema de las pensiones.

Un profesor norteamericano propone acabar con las pensiones

Scott Galloway, que trabaja en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha propuesto una solución al problema. Y es que según el experto, tal y como se encuentra Estados Unidos actualmente, lo mejor sería dejar de pagar las pensiones para que el sistema pueda seguir siendo sostenible. Según afirma el estadounidense en su propio canal de YouTube, "los jubilados son la generación más rica de la historia".

¿A quién afectaría?

Para acabar con el problema de las pensiones, el profesor propone quitar estos ingresos a un tercio de los pensionistas. Según afirma en su canal 'The Prof G Pod', "Entre el 10 y 30% de las personas que reciben pensiones no deberían recibirlas" puesto que no las necesitan debido a sus ingresos mensuales.

En este sentido, Galloway lamenta que el sistema está dañando a los más jóvenes, "a los que las cosas no les van tan bien como a las generaciones anteriores'. Los actuales trabajadores están transfiriendo, en Estados Unidos, 1,2 billones de dólares anuales para las pensiones.

Tal es la cantidad de personas que reciben este ingreso y no lo necesitan que, según el experto, muchos ciudadanos no se darían cuenta de que pierden su pensión mensual.

Un problema estructural en Estados Unidos

Asimismo, otro de los problemas que destaca es el sistema de cotización establecido. En Estados Unidos, los perfiles ejecutivos acaban aportando lo mismo que los empleados con salarios más medios, como una enfermera o un contable, por lo que Scott reclama una reforma del sistema lo antes posible.

El gasto en pensiones aumentará en España hasta el 17,1% del PIB en 2050

El gasto público en pensiones supondrá el 17,1% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2050, según las previsiones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), lo que supone un punto porcentual más que la estimación realizada por la AIReF en su último informe sobre pensiones (16,1%).

Durante las jornadas "Repensando el sistema de pensiones" de Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigador asociado de Fedea, Miguel Ángel García, explicó que esto supondría un incremento de entre 3,1 y 4,1 puntos porcentuales del PIB respecto al gasto en pensiones actual (12,9%).

Miguel Ángel García señaló que el gasto en pensiones ha aumentado en 2,9 puntos porcentuales desde 2010 y actualmente absorbe el 30% del gasto de las administraciones públicas. Aseguró que el sistema público de pensiones español es más generoso que la media europea, porque la tasa de reemplazo es casi un 65% superior.

Récord en el gasto de pensiones de abril

El gasto que ha afrontado la Seguridad Social para abonar las pensiones contributivas de abril ha batido récords. La nómina de las pensiones contributivas ha ascendido a 13.515,2 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior impulsada por la revalorización de este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas, así como por el envejecimiento de la población.

Además, la pensión media del sistema ya se consolida por encima de los 1.300 euros, barrera que sobrepasó en marzo. En abril se sitúa en 1.309,1 euros. La pensión media para las nuevas altas de jubilación ha superado los 1.600 euros al mes, una cifra que en el régimen general sobrepasa ya los 1.700 euros.

Según informó el Ministerio de Seguridad Social, el número de beneficiarios del sistema sigue creciendo a un ritmo del 1,7% y ya son 10.324.244 las pensiones que debe afrontar el Estado, también en marca histórica, al igual que el número de pensionistas, que supera ya los 9,3 millones de personas, un 1,7% más que en abril del año pasado, entre los que casi se roza ya la paridad entre hombres y mujeres, 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres, aunque la diferencia entre las cuantías sigue siendo importante.