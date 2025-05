Iñigo Martínez responde a los que afean su gesto con la bandera y la lía aún más: "¿Piensas lo mismo de la del Aguila?..."

La polémica de Iñigo Martínez y su estelada gigante durante las celebraciones del FC Barcelona por las calles de la Ciudad Condal sigue coleando y ahora ha sido el propio futbolista el que se ha encargado de avivar el debate.

El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. También tuvo un gesto con su pueblo natal, enseñando una camiseta de Ondarroa Arraun Elkartea que más tarde publicó en X.

Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusan de separatista e incluso piden que no vuelva a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España". Mientras los culés ven en el gesto un "motivo suficiente para un contrato vitalicio".

"Si tienes cojones para llevar una estelada tenlos también para rechazar ponerte la camiseta de la selección", "Íñigo Martínez no debería volver a vestir la camiseta de la selección española nunca más", "Que vergüenza lo de Íñigo Martínez y la estelada. Espero que sea igual de coherente y rechace jugar con España" o "Iñigo Martínez hace por desgracia lo que ha vivido en Euskadi, odio desde pequeño a España y locura separatista", son algunos de los comentarios que ha inundaron las redes sociales el pasado fin de semana.

Un polémico "reuit"

Tras días de silencio, el futbolista ha decidido responder - a modo de "retuit"- a todos lo que lo critican por presumir de la bandera independentista y las reacciones no se han hecho esperar. El defensa vasco, que el domingo recibió el Trofeo de Campeón de Liga junto a sus compañeros tras el encuentro ante el Villarreal, ha querido justificar su gesto en la rúa reposteando una frase que está dando mucho de que hablar.

"Con esa bandera ofendes"

La cuenta fan @InigoMartinez5 publicó una fotografía del jugador ondeando el símbolo independentista junto a la frase "Una bandera no es odio" y un emoticono de una carita guiñando un ojo que fue retuiteada por el propio futbolista. El mensaje provocó un revuelo inmediato en Twitter y las reacciones no se hicieron esperar.

En unas horas, el tuit tiene más de 22.000 "likes" y casi 800 comentarios, la mayoría de ellos de indignación. "¿ Tú respetas todas las banderas?", "Seguro que piensas lo mismo de la bandera del Águila de San Juan...", "Si una bandera no es odio píllate una bandera de España con el águila y date una vuelta por Hernani con ella para ver si la gente piensa igual…… no digas tonterías para excusarte", "Cuando De la fuente no te llame se lo explicas a el……" o "Si es odio, esa no es la bandera de Cataluña, ofendes con una bandera que no existe. Renuncia a la selección y vete a tomar viento prepotente", son algunos de los indignados mensajes en respuesta al futbolista.