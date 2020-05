Piqué explica cómo es el estado físico del Barcelona tras casi dos meses de confinamiento

El Barcelona comenzó los entrenamientos el pasado viernes. Han sido casi dos meses de parón por el coronavirus, de entrenamientos en casa para mantener la forma... Pero no es lo mismo. El central bromeó en su cuenta de Twitter sobre cómo era el estado de forma después de tanto tiempo sin pisar el césped: en su mensaje, hay un emoticono de un avión despegando seguido de un interrogante. “Creo que estamos en modo tortuga de momento”, dice después.

Javier Tebas señaló el 12 de junio como la fecha de la posible vuelta de LaLiga si las condiciones sanitarias lo permiten, pero el central del Barça, en declaraciones a Movistar pidió más tiempo. "He escuchado a Javier decir el día 12, pero llevamos mucho tiempo parados, sería sólo un mes de entrenamientos sin amistosos. Yo tendría más en cuenta que estemos bien preparados, intentar evitar lesiones, que se vea buen espectáculo, el intentar pensar en el jugador, que sé que lo hacen, pero unos días más de entreno no nos irán mal». «Yo entiendo el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. Jugar sin público no nos gusta pero al final es o esto o quedarse sin acabar la Liga que, aunque vamos primeros, sería bastante feo. Lo que está haciendo la Liga tiene todo el sentido, esperemos que no haya infectados y poder empezar la competición», añadió.