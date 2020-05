La respuesta de Schuster a las críticas por sus palabras de la Copa del Rey y el himno

Schuster estuvo en El Transistor de Onda Cero para intentar matizar sus palabras acerca de la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad. El ex jugador había asegurado hace días; “No entiendo que la jueguen esos dos. No entiendo los pitos y las veces que he jugado la final de la Copa tenía otro tipo de sentimientos”, lo que generó una cascada de respuestas por parte de aficionados, pero también por parte de algunos jugadores de los dos equipos.

Ahora, el alemán ha querido matizar sus palabras: “Está claro que no es un tema personal con dos aficiones,”, explicaba anoche en el programa de De la Morena. Pero dejaba claro que sigue sin hacerle ninguna gracia que el derbi vasco sea el partido que cierra la Copa. Aunque está por ver cuándo se va a poder disputar. Quieren esperar a que haya público y eso, ahora mismo, no parece ni mucho menos cerca. “Desde hace mucho tiempo es un detalle que no me gusta”, insistía Schuster, sobre que se podía, de nuevo, pitar el himno español. Y matizaba: "Tengo muchos amigos, no es un tema personal. Es una situación que se produce cada vez que participan, pero no me gusta"

Y añadía que no era una cuestión del Athletic y la Real Sociedad, que hay otros equipos que también pitan, como se ha producido ya las últimas veces que el Barcelona ha llegado a la final de la Copa del Rey: “Pero no son ellos sólo, son bastante más. No es un tema personal”, insiste.