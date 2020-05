View this post on Instagram

Hasta siempre, @juangenoves. ... Un artista cuya obra aunaba compromiso social y político sin abandonar el interés por la belleza plástica. Soñaste un mundo único que compartiste con todos. Una pequeña parte de tu sueño me va a acompañar siempre. Descansa en paz, maestro. ... Rest in peace, #JuanGenoves. An artist whose paintings combined social and political engagement and artistic beauty. You dreamt of a unique world that you shared with us. Part of that dream will be with me forever.