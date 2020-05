Las reacciones al final de The last dance, el documental sobre Michael Jordan, se suceden. El último en opinar sobre la serie de diez capítulos y los particulares métodos de Air Jordan no ha sido un cualquiera. Otro Michael, Phelps, el deportista con más medallas olímpicas de la historia, asegura que se ha visto reflejado en el espectacular documental que ha batido récords de audiencia en Estados Unidos durante su retransmisión. El nadador de Baltimore ha reconocido que él era tan exigente con sus compañeros como el jugador de los Bulls de Chicago.

El ganador de 28 medallas olímpicas, incluidos 23 oros, ha asegurado: “Lo digo sin rodeos. Todo el mundo decía que era un imbécil, pero yo comentaría lo mismo sobre mí. Yo también era un imbécil cuando estaba entrenando porque quería ayudar a todos a asegurarse de que tenían las mismas posibilidades que yo de ganar". Phelps no confirma en ningún momento que él llegara a agredir a algún compañero como llegó a hacer Jordan, pero reconoce que hubo tensiones serias: “Todos estamos trabajando juntos como un equipo a pesar de que la natación es un deporte individual. Queremos lo mejor el uno para el otro, así que los desafiaré y me aseguraré de que se estresen”.

