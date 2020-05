Marta Xargay, la mejor jugadora española de baloncesto en activo, con permiso de Alba Torrens, ha decidido retirarse temporalmente al menos hasta enero de 2021. Xargay había regresado el pasado invierno al Spar Citylift Girona, el club en el que se formó, y se había convertido en el gran refuerzo de la Liga femenina, pero por “motivos personales” ha decidido parar. Asegura necesitar “más tiempo fuera del baloncesto” y en el club catalán se ha entendido su decisión justificada en una cláusula que figuraba en su contrato. Marta ha preferido parar con la intención de afrontar con energía un año 2021 que vendrá cargado de retos. Con la selección tendrá que afrontar el Eurobasket y los Juegos Olímpicos.

Con 29 años Xargay lleva doce años instalada en la élite como una de las piezas clave del baloncesto español. «Toda la situación que estamos viviendo con esta pandemia me ha servido para pensar en mí y para aprender a valorar aún más lo realmente importante, como es la familia y la salud", ha afirmado en su despedida. “Llevo más de 20 años dedicando mi vida al baloncesto, un deporte que me ha hecho crecer no sólo como profesional sino también en el aspecto personal. Y con lo que quiero seguir creciendo, pero para eso, necesito tomarme un tiempo de descanso. Por eso he decidido parar hasta al menos enero del año que viene, de 2021”, asegura. "Quiero darle las gracias al club, al Uni Girona, por su apoyo y por la oportunidad que me ha dado esta temporada y a todos los aficionados por cómo me han acogido. Y por supuesto, quiero darle las gracias también a todas mis compañeras y mi familia, por su apoyo. Espero que sigamos recuperando la normalidad poco a poco y que volvamos a estar juntos pronto», afirma Xargay.

Una de las mejores jugadoras exteriores de Europa ha parado con la intención de regresar con su mejor versión el próximo año. Xargay jugó 7 partidos de Liga Femenina con el Girona promediando 10,4 puntos, 3,6 rebotes, 1,6 asistencias y 1,6 recuperaciones. Con la selección y a nivel de clubes lo ha ganado todo. Con España ha sumado tres oros europeos, una plata en los Juegos, una plata y un bronce mundialistas... Y a nivel de clubes acumula una Euroliga, tres Copas de la Reina, dos Ligas, una Supercopa de Europa... El baloncesto la echará de menos.