La discusión por la Guardia Civil entre Vox y Rufián y el polémico “like” de Soldado

Roberto Soldado se está mostrando como uno de los futbolistas más revindicativos de las causas contra el Gobierno. Ha apoyado a la Guardia Civil y ha sido muy crítico con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Incluso no le ha importado meterse a discutir con otros tuiteros, algo que no suelen hacer las celebridades de Twitter.

No ha discutido, pero sí que ha visto como Rufián le reprochaba sus opiniones en Twitter.

Todo empieza con Rufián comentado la destitución de De los Cobos de la Guardia Civil: “Basta ver cualquier imagen de la actuación policial del 1 de Octubre para saber que Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado”, aseguraba.

Lo que hizo que Santiago Abascal, de Vox, le respondiese: “Merece una medalla. Juzgado debes ser tú”.

Y ahí apareció Soldado para dar un like. Y como el like de Isco llamando bastardos a los manifestantes ha sido tan comentado, Rufián se pregunta por qué no ha sucedido lo mismo con el de Roberto Soldado.