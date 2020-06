Thierry Henry, sobre la muerte de George Floyd: “Ya basta. ¿Por qué sigue pasando esto en 2020?”

Thierry Henry ha publicado sus reflexiones sobre el asesinato de George Floyd en las redes sociales. El ex futbolista francés se ha tomado su tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y lo ha publicado en una carta abierta.

"He estado poniendo en orden mis sentimientos de los últimos días para describir de manera elocuente mis sentimientos sobre la trágica e innecesaria muerte de George Floyd. Hubiera sido muchísimo más fácil escribir con las emociones a flor de piel, con un sentimiento de odio y las secuelas inmediatas. Aunque esos sentimientos siguen ahí, voy a intentarlo.

¿Por qué sigue pasando esto en 2020? ¿Por qué los mismos racistas que aplauden a una minoría étnica que juega para su equipo abusa de la misma minoría en la calle? ¿Por qué no funcionan los métodos que estamos utilizando para erradicar esto de la sociedad?

Ha sucedido durante demasiado tiempo y ha ido demasiado lejos como para que sea tolerado en esta sociedad moderna.

No defiendo la violencia, el saqueo o la destrucción de la propiedad. Esto no va a solucionar la situación y mucha gente que sufre el racismo es víctima también de este comportamiento. ¿Por qué debe ser castigada la gente que sufre las mismas dificultades, confusión y abusos raciales? La gente que ha trabajado toda su vida para alimentar a sus familias ve cómo el fruto de su trabajo es destruido en protestas contra situaciones que ellos mismos están sufriendo? Ésa no es la respuesta.

Sin embargo, necesitamos urgentemente cambios, exigimos cambios y, lo más importante, merecemos cambios. Hagamos que pase. Ahora. Ya basta".