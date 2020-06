Borja Iglesias: “Si alguien cree que soy maricón..."

“No me cabe en la cabeza que siguen pasando cosas como la muerte de George Floyd, y es algo que me duele”, ha dicho Borja Iglesias en El Transistor.

“El hecho de pintarme las uñas no cambia nada pero es para tenerlo presente, es un acto simbólico para intentar concienciarme de la situación. Todo lo que no sea respetar al que tienes al lado, para mí no vale”

“Me parece injusto como se trata a la mujer en muchas ocasiones, a los que no son de nuestra misma raza, la discriminación por razón de sexo....es todo muy injusto", ha continuado.

“El problema no lo tengo yo, el problema lo tiene el que ve como un problema el que yo me pinte las uñas” “El Betis se posiciona mucho en todos estos temas en favor de igualdad, es un ejemplo”.

Y ha añadido: “No tenía la intención de que se montase esto que se ha montado pero bueno, creo que también es importante que se hable de ello” “Pues si alguien cree que soy maricón pues muy bien, es que me da igual, yo estoy orgulloso igual”

Y el derbi las va a llevar: ""Creo que el jueves en el derbi llevaré las uñas negras, sí, lo tengo clarísimo"