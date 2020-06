Las frases de Roberto Sotomayor, un atleta de izquierdas contra Vox, Reina y Sergio Ramos

El atleta Roberto Sotomayor se ha convertido en el némesis en las redes de los deportistas más cercanos a las tesis de las derechas. Atento a la actualidad, cercano a Podemos y muy crítico con la derecha, Sotomayor defiende sus posiciones en las redes sociales con entusiasmo y dureza. Ha estado en Radio Marca:

“Tengo mucho aprecio deportivo a un portero como Riena pero se contradice y todos patinamos”

“Un deportista como Sergio Ramos debió comparecer ante el Gobierno, no me imagino haciendo eso a Raúl o a Nadal. Un deportista tiene que tener más elegancia y clase de la que demostró “Yo, que no soy nadie, no me negaría a acudir si me llamara Pablo Casado”, ha dicho. "He celebrado goles de Sergio Ramos, pero he dado mi opinión y todo se ha sacado de contexto”

“Que yo sepa no vivimos en dictadura. Lo mismo es que no hemos leído los libros suficientes... se puede salir a la calle y protestar y votar “Los símbolos son de todos y me molesta su apropiación”“

En Twitter ya había sido claro:

Deportistas con estilo, clase y saber estar, y después, en el polo opuesto, deportistas como Sergio Ramos. — Roberto Sotomayor🔻🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@SuperRoStar) June 3, 2020

Cuando Pepe Reina lanzo su tuit asegurando que el racismo también era una pandemia, Sotomayor respondió:

Estás de broma, o te ríes de nosotros. https://t.co/1LsZoG3Ln0 — Roberto Sotomayor🔻🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@SuperRoStar) June 2, 2020

Muy crítico con Vox y Abascal y Trump, pero también con Casado, Ayuso o los medios que considera que blanquean a la ultraderecha que representa Vox.

Sus opiniones empiezan a pesar en la red social: