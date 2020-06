“Antes un referéndum por la independencia que una Champions del Barcelona”

Joan Gaspart ha sido uno de los presidentes más polémicos del Barcelona. Era más un aficionado que un presidente. Ahora ha mostrado su simpatía por el independentismo Y si tiene que elegir entre referéndum o el Barcelona campeón, prefiere un referéndum por la independencia de Catalunya antes que una Liga o una Champions de Barcelona: "Se lo digo muy fácil: el derecho a decidir (elige). Porque el Barça, si no gana, puede volver a intentarlo el año que viene. Y si no al otro. Y al otro. Y al otro… También le digo que si se convoca un referéndum y sale que “no”, deberíamos respetar el resultado por lo menos durante los próximos cien años”, asegura en El Español. Dice que votaría ‘No’ en dicho referéndum, pero que tampoco le importaría vivir en una Cataluña independiente.

Reconoce que no fue un buen presidente: "Los que dicen que fui el peor presidente de la historia del Barça tienen mucha razón. Creo que esta frase me define: nunca me volvería a presentar a presidente del Barça porque no me votaría ni yo mismo. Sirvo para lo que sirvo”.

Mientras, el lunes el Barcelona ya se entrena con normalidad con Leo Messi, el defensa Nelson Semedo, preparando el primer encuentro de Liga tras el parón por la pandemia del coronavirus. Les espera el Mallorca en Son Moix, el próximo sábado 13 de junio.