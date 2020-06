[OFICIAL] El PGA Championship no se moverá en agosto

Quería mantenerse en el calendario y jugarse como fuese y lo ha conseguido. Buenas noticias para el golf con la disputa ya segura y oficial del PGA Championship en este mes de agosto, del 6 al 9, en el TPC Harding Park de San Francisco.

Será el primer Major de la temporada y el primero que lo haga sin gente en las gradas o a ambos lados de las calles, pero se jugará, tal y como han confirmado desde la organización tras hablar largo y tendido con el gobernador de California y el estado de San Francisco y lograr un consenso para disputarlo bajo las máximas medidas de seguridad.

''Estamos encantados de dar la bienvenida al PGA Championship a San Francisco'', dijo el alcalde de San Francisco, London N. Breed. ''Podemos dar este paso hacia la reapertura de manera segura debido a los continuos sacrificios de nuestros ciudadanos, el trabajo continuo y comprometido de nuestros trabajadores de la salud y las primeras medidas que tomamos para combatir COVID-19'', añadió.

La PGA de América continuará monitoreando el avance del COVID-19 y trabajará en concierto con las autoridades de salud pública de la ciudad y el condado de California y San Francisco y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a través de la Semana del Campeonato, por lo que se augura una cita totalmente segura para jugadores y organización.

"Estamos inspirados y honrados de seguir jugando", dijo el CEO de la PGA of America, Seth Waugh. ''Al hacerlo, destacaremos no solo la belleza del TPC Harding Park, sino la fortaleza de San Francisco y su gente. Nos gustaría agradecer al estado de California y a la ciudad y al condado de San Francisco por ser excelentes socios para ayudarnos a llegar a este lugar. Si bien la comunidad local no puede estar con nosotros físicamente, ciertamente llevaremos su espíritu de resistencia y unidad con nosotros a medida que organizamos nuestro gran campeonato, en su nombre, para que todo el mundo lo vea y lo disfrute''.

Uno de los grandes alicientes será la posibilidad de triplete de Brooks Koepka. Recordemos que el norteamericano lleva imponiéndose dos ediciones seguidas y que, de hacerlo en esta tercera, se convertiría en el primer jugador de la historia en lograrlo en el nuevo formato stroke play.