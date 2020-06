Jon Rahm: ″El golf no es un juego de poder, es un juego de precisión″

Tengo curiosidad por saber qué piensa sobre cómo Bryson DeChambeau está enfocando su juego. Se está centrando en la potencia y la longitud. ¿Cuál es su impresión de eso?

JON RAHM: Sabía que todo esto iba a surgir. Me lo imaginaba.

Bueno, déjame empezar diciendo que lo que ha hecho no es casualidad. Ha trabajado muchísimo durante meses. Ha ganado mucho peso, mucha fuerza y mucha velocidad. Pero creo que lo más impresionante es que hemos jugado dos campos de golf hasta ahora que no son, digamos, amigables para los jugadores más potentes, y él ha jugado un golf increíble en ambos. Demuestra que lo tiene bajo control hasta ahora, y que puede usarlo cuando lo necesite.

¿Por qué no? Si pudiera tener una velocidad de bola de 190 millas por hora y ser preciso la usaría, y todos tratamos de llegar a ella. Todos tratamos de hacerlo. Fue muy drástico en el cambio, y así es como es. Va a ser una ventaja para muchos otros campos de golf ahora.

No sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo a esto. Es mucho peso el que ha puesto en su estructura y si va a haber alguna lesión o no. Esperemos que no; esperemos que se mantenga saludable y siga jugando bien al golf y evolucione el juego.

Pero hay una respuesta muy simple a todo esto, a toda esta gente que dice que la bola necesita cambiar, esto necesita hacer eso y lo otro. Si llevas a Bryson DeChambeau a Valderrama, toda esa energía es neutralizada, toda esa energía se va por la ventana y no se puede usar. Llévalo a Le Golf National en Francia. No hay lugar para jugar el driver como él podría estar haciendo, por lo que hay varias maneras de contradecir la longitud, y no es haciendo los campos de golf más largos o retrocediendo la bola de golf porque eso sólo va a ayudar a los jugadores más largos. Creo que es haciendo campos de golf más estrechos, más objetivos, y la distancia ayudará porque en vez de tirar con el driver o la madera 3, tirará con un hierro, pero no podrá aprovecharse de golpear a 350 yardas en el centro o a los lados.

Creo que es un mérito suyo el trabajo que ha hecho, y se merece toda la distancia que se ha ganado, y especialmente si lo tiene bajo control. Pero creo que la planificación y la configuración del campo de golf es lo que puede neutralizar ese poder más que cualquier otra solución.

¿Cree que lo que está haciendo podría influir en una generación más joven de golfistas?

JON RAHM: Podría. Pero como dijo Jack Nicklaus, el golf no es un juego de poder, es un juego de precisión. Es tan simple como eso. Si puedes ser poderoso y preciso, oye, eso es una habilidad, cierto. Es una habilidad que él desarrolló. Es una habilidad en la que trabajó, y todo el mundo puede ir al gimnasio y tratar de ser más fuerte y golpear más lejos. No es como si hubiera nacido con esto, ¿verdad? Es algo que se puede aprender, y eliges aprenderlo o no.

Pero creo que inspirará. Sucederá. Cuando Tiger llegó al Tour era el más largo, él y John Daly fueron los más largos, y gracias a ellos tienes la generación que tenemos ahora mismo de gente en los 180 de velocidad media de la bola. Bryson y Cameron Champ son los dos primeros en llegar a los 190, y tal vez la próxima generación esté ahí arriba. Así es como el juego ha evolucionado, cierto. La gente se vuelve más inteligente, los ingenieros se vuelven más creativos y encuentran formas de hacer que el golf no sea más fácil sino un poco diferente, y creo que va a seguir evolucionando, pero como dije, la forma de neutralizar todo eso es con el diseño y la configuración del campo de golf.