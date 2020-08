Manuel ‘Lolo’ Sainz Márquez, el mítico entrenador de baloncesto que hoy cumple 80 años, ya vive la Supercopa de Europa que el Sevilla, club del que es hincha confeso, disputará el 24 de septiembre contra el Bayern de Múnich en Budapest y advirtió que si sus futbolistas salen “timoratos, están perdidos”. Sainz, nacido en Tetuán (Marruecos) en el seno de una “familia sevillana y sevillista”, cree que “contra un rival tan poderoso” como el conjunto bávaro, “hay que salir al campo con mentalidad ganadora” porque el Bayern posee “una mentalidad ‘asesina’ y si ve algún indicio de debilidad en su rival, lo arrasa”, afirmó en declaraciones a Efe. Sin embargo, cree que el plantel dirigido por Julen Lopetegui tiene “opciones de ganar si está bien plantado, hace las cosas como Dios manda y compiten al cien por cien con mentalidad de victoria”, por lo que advirtió a los jugadores que “si salen timoratos, están perdidos”.

El ex entrenador del Real Madrid y de la selección nacional de baloncesto relató que el amor por el Sevilla le “viene de tradición” porque su “familia es sevillana, todos eran sevillistas y era normal” que él “también lo fuera” aunque por haber “estado en el Real Madrid tantos años, sus colores tiran”. “En el Real Madrid, teníamos a un gerente, don Antonio Calderón, un caballero, también sevillano y creo que era más sevillista que madridista. Siempre que me veía me comentaba que teníamos que ver al Sevilla”, añadió el técnico tetuaní.

Según Lolo Sainz, “los logros actuales del Sevilla eran impensables hace veinte años” y aunque “muchos factores pueden explicarlos, toca destacar la figura de (Ramón Rodríguez) Monchi -director deportivo del club-” porque “en su momento sentó las bases del éxito, luego se fue a la Roma y el Sevilla lo notó”. Aunque no lo conoce “personalmente”, Sainz cree que el técnico gaditano “debe inculcar a todos los que está alrededor ese espíritu ganador que te hace ser ambicioso. No te puedes quedar pensando que eres bueno por quedar quinto. Un equipo ganador tiene que ir siempre a por todas, aunque luego se puedan o no conseguir los objetivos”. “Ese espíritu sí lo tiene este Sevilla y por eso sigo siendo sevillista”, recalcó el ganador de diez ligas españolas de baloncesto y cinco torneos continentales.

El reto pendiente del Sevilla, para Sainz, es que “pueda pelearle una Liga al Madrid y al Barcelona”, aunque ello “depende de su afición”, que es la que debe “trasmitirle a su equipo que quiere ganar una Liga, sus ganas de conseguirla. Lo debe intentar. Hay un buen equipo y un gran entrenador que ha encontrado su camino después de todos los palos recibidos”.

Aunque el jugador que más le llama la atención del actual Sevilla es el argentino Lucas Ocampos, “un futbolista muy rompedor”, el viejo aficionado que es Lolo Sainz destaca en la historia sevillista al “trío excepcional” que conforman “Juan Arza -el único pichichi de la historia del club-, un ejemplo de derroche en todos los sentidos, como Marcelo Campanal y José María Busto”. “Yo, que empecé siendo portero antes de dedicarme al baloncesto, siempre tuve una gran admiración por Busto”, guardameta titular del Sevilla que conquistó en 1946 la única Liga que figura en su palmarés.

Lolo Sainz también admitió que ahora, que dispone de “más tiempo”, viene “mucho por Sevilla”, donde “más allá de algún dardito”, siempre se muestra “respetuoso con los amigos béticos”, un club que “tiene en estos momentos algo” que le “encantaría que también tuviera el Sevilla: un equipo de baloncesto que representa a la ciudad” en la Liga Endesa.