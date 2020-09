“La ortografía es fascista”, la respuesta de Alfonso Reyes y Pérez Reverte a quien dice que es clasista

La ortografía es ahora lo que está en cuestión porque un usuario de Twitter la ha considerado un forma de marcar a la gente socialmente.

“La ortografía es un marcador de clase social cuya utilidad es circular. El único propósito de aprender el sistema ortográfico actual es demostrar ante otros que lo has aprendido. No hay motivos para no cambiar el sistema por algo que refleje cómo hablan realmente sus usuarios”, ha escrito.

Hasta Pérez Reverte se ha indignado con eso: “Se beia benir haze tienpo rezpetar la hortografia es un bomitivo acto facista”

Se beia benir haze tienpo rezpetar la hortografia es un bomitivo acto facista.https://t.co/OGZMj46beu — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 3, 2020

Y también el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, que esta mañana ha escrito su tuit más incomprensible, para dejar clara la importancia de la ortografía:

“Hal fhin halguien yega i dize huna berda malluscula. Habajo kon lha hortografia hopresora i klasista, harriva los parihas dhe la eskritura hinpuesta”.