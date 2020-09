Bale: “No me preocupa lo que digan, no me arrepiento de nada”

Gareth Bale aprovecha cada entrevista que concede en el Reino Unido para intentar dejar claro que tuvo un comportamiento correcto en el Real Madrid. “No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Lo que otros hayan dicho, depende de ellos. Sé mi opinión y lo que mi familia piensa de mí y eso es lo único que me preocupa”, declaró el galés en una entrevista concedida a Sky Sports.

“Solo quiero jugar al fútbol y todo lo que se dice externamente está fuera de mi control”, aseguró Bale, quien insistió en que no se arrepiente de haber dejado el Real Madrid para volver al Tottenham.

Bale confesó que “creció” en los siete años que pasó en Madrid: “Al ir a un país diferente, con una cultura diferente tuve que crecer como persona”.

“Aprendes a lidiar con las situaciones que te encuentras. He estado en situaciones de mucha presión, con gente que me silbaba en el estadio. Así que sí, he aprendido a lidiar con este tipo de cosas y a no tomártelo demasiado en serio. Esto es fútbol, algo que te encanta hacer y para lo que solo tienes que dar lo mejor de ti mismo. A veces esto es lo único que puedes hacer”, añadió Bale.