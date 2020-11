Se ha muerto Maradona y ahora su familia llora el duelo y la pérdida. No está claro cuántos hijos deja Maradona porque ha habido varios problemas con la paternidad y varios hijos anunciados que no están claro que sean suyos o no. Reconocidos tiene cinco: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando,pero resulto que uno de sus abogados aseguró que cuando estuvo en Cuba intentando alejarse de las drogas, tuvo tres hijos y según su abogado se iba a hacer cargo de todo. Ahora no está tan claro cómo va a suceder eso.

Maradona tendría ocho hijos, de seis mujeres, y tres nacionalidades: Diego Junior, fruto de su relación con Cristiana Sinagra; Dalma y Gianinna con Claudia Villafañe; Jana, de una relación extramatrimonial con Valeria Sabalain; Dieguito Fernando con Verónica Ojeda y los recientemente conocidos públicamente Joana, Lu y Javielito, que serían los nacidos en Cuba. “Una de las chicas se llama Joana, a la otra de las chicas le dicen Lu y el varón, que es el más introvertido y que no quiere saber nada con todo esto, es Javielito”, decían.

Una de sus hijas, al enterarse de esa noticia, bromeó, en su momento, en Instagram, acerca de cómo su padre iba teniendo niños: Faltarían tres para el equipo de 11. Tú puedes hacerlo”, le escribió ya acostumbrada a todo,

“Fueron años muy difíciles, cuatro años donde él pasó mucha soledad. Tuvo una época de recuperación y se vivieron cosas, teníamos salidas, hubo chicas. De las que se están hablando, creo que ninguna había quedado embarazada hasta que nos fuimos y algunas se hicieron test en el 2005 por ejemplo, cuando él estaba en Argentina”, aseguraba un amigo.

Maradona deja ocho hijos, por ahora, y dos nietos: Diego Matías (hijo de Junior) y Benjamín, hijo de Gianinna y el Kun Agüero.