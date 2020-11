Diego Armando Maradona ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos. Esto no significa criticar a quienes han venido después o a las grandes estrellas de antes, nombres que cualquiera puede tener en la cabeza y que son extraordinarios jugadores. Pero las cosas que hizo Diego lo convirtieron, desde muy joven, en una leyenda. Tenía un genio con el que nadie puede competir, como los mejores artistas.

A mí me gustaría, sin embargo, resaltar la grandeza que tenía como persona. Cuando él llegó, yo era un chaval que apenas había jugado con el primer equipo y se volcó conmigo, igual que con todos los compañeros, fueran jóvenes o veteranos, canteranos o internacionales. En los entrenamientos y en los partidos, me decía que jugara cerca de él para filtrarle balones. Hablaba maravillas de mí, que no había visto un futbolista así. «Pinedita, vos quedate conmigo. No te alejés». Que, a los veinte años, Maradona te diga eso es...

La anécdota que lo retrata, y que siempre cuento, fue cuando Bilardo lo cambió por mí en el partido contra el Burgos en el Sánchez-Pizjuán. Se enfadó muchísimo, insultó al míster y se metió corriendo en la caseta, sin tenderme la mano para saludarme. Al día siguiente, antes del entrenamiento, se plantó delante de toda la plantilla en el vestuario y dijo: «Muchachos, quiero pedirles perdón porque ayer le falté el respeto a Pinedita, cuando no le deseé suerte al salir al campo. Fue un gesto de mal compañero que no volveré a hacer». Esto lo dijo un señor que, cuando jugamos un amistoso contra Boca en La Bombonera, parecía que había un terremoto en el césped por cómo temblaba la grada simplemente por verlo calentar.