El hijo menor de Maradona, en tratamiento psicológico

El fallecimiento de Diego Armando Maradona ha dejado muy afectado a su hijo menor, Diego Fernando, que a sus siete años no para de llorar y pregunta ¿por qué se fue al cielo su padre?

“Dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en el que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos. En este momento la está pagando ella”, dijo una periodista en El Trece TV refiriéndose a Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando. “Dieguito está con muchos tratamientos pendientes que son costosos”, añadió.

También contaron en esta cadena de televisión el mal momento que pasa el niño: “Va a empezar con la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos”.

Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y también el abogado que le representa en todo lo relacionado con la muerte de Maradona, explico que “Dieguito está triste, llora por la noche, y te voy a repetir lo que me dijo Verónica el primer día: ‘A mí, Mario, la plata no me interesa, ni la sucesión, ni nada por el estilo, me interesa solamente cuando mi hijo sea grande poder explicarle, cuando me pregunte, qué le pasó a su papá y que el nene cierre su ciclo de vida’. Porque a veces, cuando perdemos un familiar tan pequeños, los niños, sobre todo con los problemas que él tiene, van a seguir buscándolo. Y ella lo que va querer es darle una respuesta a su hijo para que cierre su ciclo de vida y pueda empezar a conocer a su papá leyenda”.