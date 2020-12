Toni Cantó, sobre Rafa Nadal en El Hormiguero: “Hay silencios....”

Rafa Nadal nunca pasa inadvertido y menos si va a El Hormiguero de Pablo Motos. Referencia única cuando está sobre una pista de tenis, al mejor jugador español de todos los tiempos suelen preguntarle por política y él antes respondía, pero últimamente ha decidido no hacerlo. Pero eso también puede ser una respuesta. Y así también genera polémica.

Pablo Motos le preguntó qué cambiaría de España y Rafa Nadal se mordió la lengua, pero no del todo. Dejó un resquicio en su respuesta, una risa, un silencio que puede interpretarse.

La secuencia fue así: “¿Si pudieses cambiar algo de España en estos momentos por el bien de todo, que cambiarías?”, le pregunta Pablo Motos.

- “No te lo puedo decir”, contesta Rafa, con cierta picardía

-“Está todo dicho”, resume entonces Pablo Motos.

Y a partir de ahí, la polémica: “Hay silencios que son atronadores”, escribió el político Toni Cantó

Rafa Nadal y Pablo Motos:



-¿Si pudieses cambiar algo de España en estos momentos por el bien de todo, que cambiarías?"



- "No te lo puedo decir"



- “Está todo dicho”



Hay silencios que son atronadores. pic.twitter.com/lRBr247Mys — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 4, 2020

Se ha discutido de nuevo sobre las ideas políticas de Rafa Nadal, como si no estuvieran ya más o menos claras después de tanto tiempo. Pero ahora, también se habla acerca de si en España tenemos libertad de opinión.

“La prueba de que no somos un país libre... Un país libre Nadal estaría en la LIBERTAD de contarlo... El simple hecho de decir NO LO PUEDO DECIR es que vivimos en una DICTADURA”, escribe un usuario.

“No lo puede decir porque es un personaje público y va a tener mucha repercusión. Eso de estaría en la cárcel es demasiado decir, créeme esto no es una dictadura”, responde otro.

“El problema es que no lo pueda decir. Eso ya explica a que situación se ha llegado.. Hacer el simbolito de la ceja sí se podía...”

“No hay que ser tan literales. Cuando ha dicho que no puede, es que no quiere meterse en berenjenales de política en un programa de entretenimiento, no que le vayan a detener”