Nadal, en “El Hormiguero”: La respuesta de Rafa a qué cambiaría de España

Rafa Nadal visitó Antena 3 para ir a “El Hormiguero” y responder a las preguntas de Pablo Motos. Hubo una parte de preguntas más íntimas y otra más tenísticas y de la situación por la pandemia como: “Si pudieras cambiar algo de España, ¿qué sería?”.

Final de Roland Garros

“Un repaso no fue, salió muy bien. El resultado fue abultado, pero la realidad ya no fue tanto. [Venció a Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5]

¿Nota el día que está fino?

“Hay días que sí tienes la sensación de que todo va a ir bien y otros no tanto. Pero yo soy una persona positiva. Ya no por la mañana, pero cuando calientes sí dices: “Hoy estoy”. Y pasó en la final”.

Jugar sin público

“Echamos de menos el público, que es la base de cualquier evento. Yo sólo he jugado tres torneos sin público, porque en Roland Garros había algo de público, 1.500 personas, que al menos es algo”.

Cuántos test PCR se hace

“Cada tres días nos lo hacemos. Llegamos a los torneos con uno hecho, nos hacemos al llegar otro y desde ahí cada tres días. Estamos en la burbuja y sólo podemos entrenar, jugar e ir al hotel”.

Pelotas de Roland Garros

“Roland Garros se juega con calorcito y la pelota está viva. Y este año cuando llegamos eran 3 o 4 grados, cambian las condiciones, pero después del resultado...”

Volver a ganar Roland Garros

“Cuando pasan los años valoras lo que va sucediendo. Es una realidad que yo con 26 o 27 años jamás me hubiera imagina con 34 estar donde estoy. Ahora valoro más lo que me está pasando, y después de las lesiones... De alguna manera, disfruto más los entrenamientos. Plantearme dejarlo nunca me lo he planteado, parar un tiempo, sí. Pero cuando los resultados son positivos es más fácil, y he tenido la suerte de que estos años con las lesiones los resultados no han tardado en ser positivos y eso anima a nivel emocional”.

Rafa Nadal Academy

“Tiene el museo del deporte, no sólo mío. Tenemos una residencia en la que cualquier persona puede venir a dormir sólo si quiere, pero normalmente le hacemos un programa completo de alimentación, programación física, tenis... Para mejorar. Tenemos a los niños en la academia que entrenan, estudian, viven allí... Para mejorar en lo académico y lo deportivo”.

“Que se esfuerce al máximo para mejorar pero que se divierta” - El consejo de @RafaelNadal para un niño que quiera jugar al tenis profesional #NadalEH pic.twitter.com/LXucHeia5e — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2020

Consejo a los más pequeños

“Que se diviertan, que se esfuerce al máximo cada día. Desde pequeño, uno no puede ser un profesional. Tiene que esforzarse al máximo, pero se tiene que divertir. Tener la vida de un niño de 10 años, pero esforzarse”.

Parte mental

“Lo que te hace ganar normalmente es pegarle bien a la pelotita, pero luego tienes que estar preparado para aguantar la presión, no desfallecer, y supongo que así tienes más opciones. Claro que me pongo nervioso en los puntos decisivos, todo el mundo se pone nervioso, quien dice que no, miente o no le importa lo que hace. Pero llevo toda la vida haciendo eso. La derrota y la victoria forma parte del deporte. No soy ni muy festivo cuando gano ni muy triste cuando pierdo”.

Sentimiento de perder

“Depende de los partidos. Empiezas a analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que puedes hacer mejor. Voy a ser sincero. Nosotros salimos a la pista con la sensación de que podemos ganar cada día. Tengo muy presente la derrota, aunque desde fuera pueda parecer que no. El enfado no me dura mucho, cinco minutos estás más ausente, viene el equipo, te da ánimos, y después hablas con ellos y analizas lo que ha pasado, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal”.

Perder da inseguridad

“Depende. Al perder en Roma después de meses sin jugar, pues no me dio inseguridad para Roland Garros. Pero si vas perdiendo partidos una semana tras otra, claro que te genera inseguridad. Pero tenemos una gran suerte. Y con la pandemia hemos tenido la suerte de poder seguir jugando”.

Duerme bien antes de un partido

“A veces sí y a veces no. No tiene nada que ver dormir bien o mal. Al comienzo me obsesionaba tener que dormir. Ahora, aunque haya dormido mal, te levantas con la adrenalina y no afecta. Cuando termina ya sí te vas a dormir, o no...”

Si pudiera cambiar algo de España, ¿qué sería?

“No te lo puedo decir...”