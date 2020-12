El Nadal más íntimo en “El Hormiguero”: ¿Bebe alcohol?¿Qué películas le han hecho llorar? ¿Primer disco que se compro?

Rafa Nadal visitó “El Hormiguero”, en Antena 3, y después de las preguntas más tenísticas, contestó a otras cuestiones más íntimas. Estas fueron algunas de sus respuestas:

Primer disco que se compró con su dinero

“Más”, de Alejandro Sanz. Conciertes he visto últimamente de Shakira, David Bisbal... No he podido muchos más

¿Se emociona con las película?

“Lloré con ET de niño. Y con Titanic en el cine, con El Rey León... Cuando murió Mufasa fue un drama...”

Gente a la que le ha hecho ilusión conocer

“Mucha gente, pero no por ser famosos, de muchos ámbitos. Soy bueno escuchando”.

¿Ha cambiado sus hábitos?

“Tendría que haber cambiado más. Me gusta comer casi todo lo que no puedo. El chocolate es mi debilidad. Mira que tengo un buen autocontrol en la pista, pero eso me cuesta. Intento calmarme: cenaba, me lavaba los dientes y después volvía a comer... Ahora lo hago menos”.

De fiesta: ¿comedido o no?

“Me gusta la fiesta. Sí que tomo alcohol. Tomo tequila”.

Por la mañana al levantarse...

“Casi siempre duele algo. Pero suena el despertador, a desayunar y a luchar porque empieza la rutina”.

Levantarte, ¿qué lee?

“Leo los periódicos. De lo mío, veo el titular y casi nunca pincho, ni lo bueno ni lo malo. Sobre todo antes de los partidos”

¿Es bueno al Ping-pong?

“Soy más normalillo”.

¿Y al pádel?

“No juego”.

Grupo de WhatsApp de tenistas

“Tenemos un grupo, pero hemos mandado pocas chorradas últimamente, buscamos soluciones para salir adelante en el circuito en esta situación”

Ojo de halcón, ¿lo pide por si cuela alguna vez?

“Muchas. A ver si se equivoca... Si sé que es cien por cien fuera, no. Pero si tengo la intuición de que va fuera pero no estoy seguro, la pido”.

Partidos en Francia con público en contra

“Al comienzo sí había algún partido complicado cuando jugábamos con franceses. Pero sinceramente el apoyo es casi total ahora”.

¿Se ha dejado ganar alguna vez?

“Con un niño pequeño, sí. Pero en la Academia, antes de Roland Garros perdía con algunos de los de la Academia”.

¿Qué come antes de una final?

“Normalmente pescado y algo de arroz”.