El Atlético tiró por la vía rápida en el Metropolitano para resolver el partido frente al Valladolid. Los castellanos dieron la cara mientras el Atleti jugaba con la tercera marcha y poco pudieron hacer cuando la intensidad y los cambios pusieron de manifiesto la diferencia de calidad que hay entre ambos equipos. Sesteo inicial y partido de 45 minutos para centrarse en el importante objetivo marcado en la Champions: prohibido perder en tierras austriacas.

El encuentro del miércoles, el último de la primera fase de la Liga de Campeones ante el Salzburgo, se antoja como el más importante del año no ya por el fracaso deportivo que supondría no superar la fase de grupos de la máxima competición continental, sino por el drama económico de no conseguir el objetivo de octavos que tendría consecuencias directas en el nivel de calidad de la plantilla.

Con la reducción de ingresos por culpa de la pandemia los clubes están haciendo malabares para cuadrar sus cuentas, acordando la reducción de salarios y viendo limitada su capacidad de inversión en refuerzos. Frente al Salzburgo hay casi 20 millones de euros en juego que de no conseguirse obligarían a la entidad a encontrarlos en otro sitio. Eso es reducir por la misma cantidad el coste de la plantilla o compensar las cuentas con la venta de algún jugador importante. La situación la conoce la plantilla de primera mano a través del consejero delegado con el fin de que a nadie se le ocurra pensar antes de tiempo en el derbi del sábado. En el Madrid ya se podrá centrar el grupo cuando regrese de la ciudad natal de Mozart.