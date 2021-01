Fernando Alonso confiesa sus días más duros en F1: “Media hora con poca conciencia”

Fernando Alonso está cada día más cerca de volver a la F1. Acabado 2020 el tiempo corre hacia atrás y el piloto español ha hecho recuento para las bebidas BIO Raw, de la que es imagen de sus peores momentos en la competición, cuando el calor y la hidratación casi acaban con él. Porque de Alonso recordamos las victorias o los adelantamientos épicos, pero también hay momentos complicados, muy difíciles de superar que apenas se ven por los aficionados.

Alonso ha recordado lo que le sucedió hace quince años. “Una vez fue en Malasia, en 2005. Se estropeó el sistema de bebida que tenemos en el coche y no pude beber nada durante la carrera. Había mucha humedad, ya empecé a sudar en las primera vueltas y recuerdo estar en el podio con una sensación de mareo importante. Estaban los mecanicos ahí abajo y veía solamente manchas, me encontraba realmente debil”, aseguró para destacar la importancia de la hidratación durante la carrera.

Aquello, sin embargo, no fue lo peor. No le fue tampoco bien cuatro años después. Aún lo recuerda con detalle: “Fue en Bahrein 2009. Se soltó un manguito de un radiador dentro del habitáculo”. Aunque manguito se escriba con diminutivo, su papel para el piloto es fundamental: ““Estaba dando justo al asiento, cogió una temperatura enorme y me quemé el lado derecho de la espalda. Al sufrir una quemadura, el cuerpo pide muchísima hidratación extra, así que cuando acabé la carrera caí KO en manos de mi fisio y estuve media hora con poca conciencia”, ha contado Alonso.

El piloto ha asegurado que pilotar un coche de F1 es casi como una prueba de resistencia que exige un esfuerzo físico impresionante al piloto. Ha contado que los días malos, puede perder hasta cuatro kilos mientras compite en una carrera.