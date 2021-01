La honestidad brutal de Saúl tras la derrota del Atlético: “El equipo está bien, yo...”

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez admitió que “hay que pedir disculpas a la afición” después de que el Cornellà de Segunda División B eliminara al conjunto rojiblanco en la segunda ronda de la Copa del Rey.

“Nosotros no tiramos ningún título, pero es evidente que esta competición últimamente no nos está saliendo bien”, añadió el jugador colchonero en declaraciones a Cuatro. “Ha sido una jugada a balón parado, en estos campos cualquier detalle marca diferencias. Estábamos con diez, lo hicieron bien y.... Dar la enhorabuena al rival, ha hecho su partido, se lo ha llevado y darle la enhorabuena”

Según Saúl, "en estos campos pequeños cualquier detalle es importante" y los detonantes de la derrota fueron "una jugada a balón parado" en la que perdieron "la marca" y "la expulsión" de Ricard Sánchez en el minuto 63.

En este sentido, el centrocampista dijo: "Ricard estaba haciendo las cosas bien, está muy ilusionando y está entrenando muy bien con nosotros. Es una pena su expulsión".

Y respecto al poco protagonismo que Saúl está teniendo en Liga, el jugador rojiblanco admitió que “el equipo en Liga está en un buen momento” y él no está bien, “sobre todo mentalmente”. “El equipo está en buen momento, yo no estoy en buen momento, el equipo necesitaba otra cosa que no era Saúl Ñíguez. Tengo que seguir trabajando y cuando me llegue la oportunidad demostrar al míster que estoy para ayudar, siempre pensando en el equipo, aunque no esté bien mentalmente ni a la hora de competir, sobre todo mentalmente, en lo demás estoy bien”.