Riccó, el ciclista que casi muere por inyectarse sangre en mal estado, dice que no hay que vacunarse

Suena a chiste, aunque no tenga gracia. Ricardo Riccò es un ex ciclista al que sancionaron de por vida por dopaje. Tuvo la “genial” idea de intentar hacerse una autotransfusión con sangre que llevaba en su frigorífico 25 días, y el resultado pudo ser nefasto. La sangre estaba en mal estado y lo ingresaron en el hospital porque sus riñones colapsaron. Su vida corrió peligro. Pues Riccò, ahora, dice que no se quiere poner la vacuna que “a saber qué mierdas lleva eso” (?).

“He leído a mucha gente que dice que la vacuna debe ser obligatoria ¡Bromeamos o qué! Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Nadie puede obligarme a hacer algo que, si tuviera un efecto negativo en mi cuerpo, yo sería el único que perdería. No me voy a inyectar esa vacuna que no sé qué mierdas lleva. Y no queráis joder a personas como yo que han sido bien informadas por amigos médicos y que no nos vamos a poner la maldita vacuna”, aseguró el ex ciclista, que ahora tiene 37 años y que en su época de corredor era un joven prometedor, ganador de tres etapas del Giro. Las críticas en redes sociales se han multiplicado.