Un marroquí denuncia: “Si los españoles estuviesen viniendo en manadas a Marruecos, la mayoría a delinquir…”

La población extranjera en España ha experimentado un rápido crecimiento desde finales de los años noventa del siglo XX, especialmente con el auge migratorio de inicios del siglo XXI. Las personas nacidas en América representan el 49% de la población extranjera en España, superando ampliamente a los europeos (27,2%), africanos (17,3%) y asiáticos (6,4%). Sin embargo, las personas nacidas en Marruecos son la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de un millón de personas registradas, cerca de 1.100.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una cuarta parte de esta población reside en Cataluña y, en concreto, siete de cada diez africanos que viven en España son originarios de Marruecos. La polémica con estos ciudadanos se ha acrecentado en los últimos tiempos, especialmente en dicha comunidad y a raíz de algunos incidentes que se hicieron virales en redes sociales como el vídeo de una reyerta con armas blancas en el centro de Barcelona. “Han convertido Cataluña en un país tercermundista”, afirmaban algunos tras el episodio.

El debate está a la orden del día, tanto en la calle como en las redes sociales. En las plataformas, muchos marroquíes se defienden y, en algunos casos, acusan de racismo a los españoles para defenderse. Sin embargo, Tarik Chekrouni, otro ciudadano marroquí, ha hecho una profunda reflexión con un vídeo en TikTok en el que denuncia hipocresía de sus compatriotas. Su publicación ya suma un millón y medio de visualizaciones, generando multitud de comentarios.

La reflexión de un marroquí sobre la situación en España

Tarik no da puntada sin hilo desde el comienzo del vídeo, que lo arranca con una risa irónica: "Me hace gracia la hipocresía que hay entre los marroquíes que me están criticando por hablar de la situación actual con la inmigración marroquí en España". Es muy contundente en todo momento: "De verdad, dejad de ser tan hipócritas y dejad de defender lo indefendible", pide. Reflexiona acerca de la situación haciendo un símil sobre lo que ocurriría si fuera al contrario.

"Todos los marroquíes sabemos perfectamente que si la situación actual en España estuviera ocurriendo en Marruecos, si los españoles estuviesen viniendo en manadas a Marruecos y la mayoría viniesen a delinquir, no tardaríamos un segundo en echarles a todos a pedradas y a patadas", afirma sin contemplaciones. "Seríamos los más racistas del mundo, dejad de defender lo indefendible", vuelve a solicitar a sus compatriotas.

Pide denunciar a sus compatriotas

"Vamos a salir más marroquíes en las redes sociales a denunciar esta situación porque los primeros perjudicados somos nosotros", reflexiona. Lo ejemplifica con una frase: "El 'amego, un segarro' (amigo, un cigarro) a mí no me representa, lo quiero de vuelta a su país. Dejad de ser tan gilip... y tan patéticos, vamos a hablar la realidad de una p... vez, sentido común", concluye muy enfadado. Esta frase se ha viralizado en redes sociales como una forma de hablar de las personas de dicho país, simulando la forma en la que consideran que empiezan algunas de las acciones delictivas de los marroquíes.

Su publicación ha generado comentarios tanto de españoles como de otros marroquíes. "Tarik eres todo un ejemplo, bienvenido" o "Marroquíes como usted siempre serán bienvenidos" son algunos de los mensajes que lanzan los españoles en la publicación en TikTok. También hay marroquíes que se manifiestan: "¡Tienes razón hermano! Mi padre lleva 40 años aquí y me cuenta que en España no existía el racismo. Nos lo hemos ganado a pulso".