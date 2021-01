Mila Ximénez insiste: “Santana, si te dejan en un rincón, con la baba caída...”

Mila Ximénez sigue hablando de Manolo Santana y no encuentra ni una palabra buena para recordarle: “Yo no vengo a hablar de cómo se encuentra el señor Santana porque ni sé nada de él hace treinta años y no me importa ni me interesa en absoluto nada de lo que suceda alrededor de su mundo”, ha dicho en Sálvame acerca de los rumores sobre la salud del mítico tenista, un pionero del deporte español

Hay quien dice que no se encuentra bien y otros que dicen que sigue con su vida: “No intervengo en nada ni pregunto a nadie porque no me interesa absolutamente nada lo que suceda. Unos me dicen que está mal , otros que juega todos los días… Me da exactamente igual me pongan lo que me pongan de él”, dice Mila

Insiste en que no guarda ni un recuerdo agradabel: “Para mí es un señor que no me inspira nada de nada de nada. No le tengo el más mínimo afecto ni el más mínimo cariño.”

Según ella, no se portó bien: “Lo que hacen a lea gente que quiero me lo hacen a mí… Con mi entorno ha sido malísimo”.

Pero dice que ella ha podido disfrutar todo lo que Manolo Santana se perdió, asegura, por sus elecciones: “Todo lo que tú te estás perdiendo yo lo estoy disfrutando. El resto te lo estás perdiendo tú”.

No tiene pena y sí rabia, Nada de compasión, habla sin filtro, llena de rencor hacia quien alguna vez fue su pareja: “Si al final te dejan en un rinconcito con la baba caída te lo has merecido porque eres una malísima persona”, ha insistido de nuevo la colaboradora del programa de televisión. 2Tienes la culpa por repudiar a tus hijos que no han hecho más que cuidarte toda la vida”.