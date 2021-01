“La hija de Guti ni estudia ni trabaja. Tiene acceso a todas las discotecas...”, el ataque de un ex

Un ex novio de la Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, ha descrito cómo es ella, además de revelar algunos whatsapp. No era una relación muy en serio, al menos no conocían a sus padres: “Yo no conozco a sus padres, ella tampoco conoce a los míos. Tengo entendido que con su padre tiene buena relación. Igual no es una relación tan cercana como la que tiene con su madre porque con ella convive”, aseguró en Sálvame. Se ha hablado de que no tiene buena relación con Guti, aunque sí que se ha alegrado por el nacimiento de Romeo, el nuevo hijo de Guti.

El ex novio tenía palabras buenas hacia ella, pero después iba dejando detalles: “Zayra es una persona muy cariñosa, es muy buena. Cuando está en la fase de enamoramiento es una buena persona. Lo que tengo que decir es que el capricho forma parte de su vida y no admite un no por respuesta en muchas ocasiones”, decía de ella, quien sabe si por despecho.

Ha puesto un ejemplo de lo que sucedía cuando quería conseguir algo y no lo lograba a la primera. Sus insistencia era absoluta y sin descanso: “Me llamaba 17 veces y me enviaba 800 WhatsApps. Su insistencia era constante para obtener el sí. En mi caso, por como soy yo, eso no se daba en muchas ocasiones. Incluso cuando no le cogía el teléfono llamaba a mi círculo”, describía su ex pareja, que entró en el programa por teléfono, para hablar de su ex pareja, lo que muy elegante no parece.

Habló también de la carrera profesional de ella: “A veces ayuda a su madre con una agencia de algo, no estoy seguro, pero el resto de la semana... Nosotros salíamos de miércoles a domingo”, ha asegurado. “Con ella tenia acceso a todas las discotecas”, sigue. Zayra ha saltado a la actualidad precisamente por ir a una discoteca en plena pandemia y colgarlo en Instagram. Poco después lo volvió a repetir, diciendo que todo era legal. Su ex insiste: “No trabaja ni estudia pero le gustan las redes sociales y la televisión. Me dijo hace un mes que iba a ir a La casa fuerte’ y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato”,