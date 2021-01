Ibai Llanos juega al pádel con Lucía Sainz y lo ven 150.00 personas: “No me han pegado una follada igual”

Ibai Llanos está estrenando casa y hoy le ha tocado a la pista de padel. Pero el famoso comunicador no lo va a hacer de cualquier manera. Él ya ha demostrado que hace las cosas a lo grande y que si juega al pádel lo practica con la campeona española Lucía Sainz, actual número 1 del ranking femenino de pádel (WPT). También se ha apuntado su entrenador. “Creo que no me habían pegado una follada igual en toda mi vida”, ha escrito Ibai Llanos en sus redes sociales.

La sorpresa no ha sido que Lucía y su entrenador sean inmensamente superiores. La sorpresa es que, una vez, Ibai Llanos ha congregado a un montón de gente en Twicht para ver cómo intentaban hacer algo decente frente a una campeona.

“Espera, que hemos llegado a ser casi 150.000 personas viendo cómo jugábamos a pádel? Pero qué cojones es esto”, ha alucinado Ibai Llanos.