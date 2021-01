El futbolista del Barcelona Jordi Alba es uno de los jugadores más vehementes del fútbol español y esa forma de comportarse dentro del campo ha terminado por construir una imagen de él de la que no huye el propio Alba. “Está claro que si la gente me conociera por lo que es el futbol soy de los jugadores más odiados”, declaró en El día después, de Movistar+.

“Eso lo tengo claro, es mi forma de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy. Pero luego la gente me conoce, sabe cómo soy, que soy una persona muy humilde, que sé valorar todo en mi vida. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o con sus compañeros de equipo”, continuó.

“Sí que es verdad que en la manera de jugar soy muy pesado y entiendo el odio que pueda tener la gente que no me conoce”, añadió Jordi Alba.