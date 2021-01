Una ex de Jesé le pone contra las cuerdas en Instagram

Se cierra el mercado de invierno y se cierra la oportunidad de Jesé de volver a jugar al futbol tras rescindir el PSG el contrato que tenía con el ex del Real Madrid. Él ha mostrado algunos vídeos entrenando, a un ritmo no excesivamente fuerte, y no ha convencido a ningún equipo que ha podido mostrar interés por él. Ahora tiene tiempo para ponerse en forma de verdad y buscar su hueco en junio.

Mientras, tiene que resolver los problemas sentimentales, que no son pocos. Ahora vive una segunda oportunidad con Aurah, mientras ha tenido un hijo con Janira Barm y mientras, también la otra madre de sus hijos Melody Santana busca resolver los problemas de sus hijos con Jesé mediante mensajes de Instagram: “¿Saben cuál es la diferencia entre mamá y papá? que a mamá ningún juez le tiene que recordar que su hijo necesita comer, tener educación. un techo, ser feliz y una vida digna”, y luego añade: “Mamá no dice no puedo o no quiero. Mamá tiene que poder”, en un claro mensaje hacia lo que dice que es dejadez de su padres con sus dos hijos.

El mensaje de Melody Santana, la madre de dos hijos de Jesé

No es la primera vez que manda por las redes un mensaje en el mismo tono. En Navidad también se enfadó mucho cuando los abogados del todavía futbolista le dijeron que el padre quería pasar las fiestas con sus hijos: “Ahora resulta que me llama mi abogado para comunicarme que el señor sí quiere cumplir con las vacaciones de Navidad, ¿qué clase de vacile es este? Primero que me olvidara de las navidades y ahora que sí, y en la fecha que al señor le parece. Cuando este año es par y me tocaría a mí elegir, ya que no hay ningún tipo de trabajo que lo impida por su parte”. Estaba tan cabreada como ahora: “Vuelvo y repito: ¿qué clase de vacile es este? Sigo callando muchas cosas que son para reventar. Mis hijos no son escaparates para dar buena imagen”